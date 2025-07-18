這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

▲北市林姓男子打110嗆聲「我要衝撞總統府」遭士林法院判刑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓男子曾因潑汽油攻擊員警遭判刑，日前撥打110報案專線怒嗆：「我要衝撞北投分局」、「我要開車衝撞總統府」，還放話「等一天沒回應就開撞」警方不敢輕忽，緊急通報總統府與北投分局加強維安，並追查電話來源將他查緝到案。士林地院認，林男言語具攻擊性且足以引發社會恐慌，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，林男2024年9月24日凌晨，在短短1小時內2次撥打110報案專線，對值班員警嗆聲：「我想衝撞北投分局」、「我想開車衝撞總統府」、「就等一天沒回應我就去衝」，語氣激動又具威脅性，警方獲報後緊急提高戒備，通報北投分局與總統府加強警力，大同分局也追查來電來源，最後查出是林男所為。

林到案後坦承犯行，供稱是因不滿警方處罰，情緒失控才出言恐嚇。法官認為，林明知110屬警政體系，卻透過報案專線散播具攻擊性與恐慌性的言論，不僅擾亂公務運作，也有引發社會不安的風險，構成恐嚇公眾罪，量處2月徒刑，得易科罰金6萬元。

事實上，林男早就有多項前科紀錄。2018年，他在新北某加油站與員警爆發衝突時，竟朝員警潑灑汽油，造成2名警員擦傷並毀損制服，新北地院依妨害公務罪判刑3月；2021年又因公共危險案件被判刑2月，得以易科罰金。

士林地院本次審理時，也將林男過去的前科一併納入量刑考量，認為他多次以情緒性手段挑戰公權力，「行為實非可取」。儘管本案未造成實際傷害，但其恐嚇言論已足以引發維安機制與社會恐慌，故據此量處刑責。