毆打1歲兒全身傷送醫急救不治　桃園狠媽、同居男友下場曝

▲桃園市莊姓女子與同居吳姓男子凌虐1歲男嬰，經常藉故凌虐毆打，2018年10月間察覺男嬰身體有異，送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓單親媽媽於2018年4月起與吳姓同居男友共同照顧未滿1歲男嬰， 2018年10月男嬰身體狀況有異，經緊急送醫急救仍不治，桃檢解剖查出死因為呼吸衰竭且有多處陳舊性傷勢，檢方將2人起訴；桃園地院今（30）日下午宣判，被告莊女、吳男依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪，分別判處有期徒刑2年8月、3年6月，本案仍可上訴。

檢警調查，莊姓女子於2017年產下一子獨自照顧，隔年4月間認識吳姓男子後2人在大溪區租屋共同照顧，平日由莊女獨自照顧男嬰，吳男下班後也協助照顧。莊女明知男嬰幼年期，腦部發育尚未完全，頭部及身體極其脆弱，應提供給予必要之照顧養育與餵食，但男嬰卻長期處於飢餓狀態，吳男則多次徒手或持棍棒毆打男嬰頭部與身體等處，導致其頭皮等處有皮下出血與擦挫等傷勢。

檢警查出，莊女、吳男平日不太照顧男嬰，也未提供生存必要扶助與養育，甚至不曾帶男嬰就醫與定時接種疫苗，男嬰長期處於飢餓營養不良狀態，直至2018年10月11日下午男嬰身體出現異狀，莊女與吳男緊急送醫急救，醫護人員搶救後仍宣告不治，男嬰死亡時體重僅5公斤，比同齡嬰兒10至12公斤的僅一半體重，顯示嚴重營養不良，且男嬰身體有多處陳舊性傷痕，懷疑受到凌虐，因而通報警方處理。

桃檢相驗時，男嬰生前因呼吸道感染，導致細支氣管炎，最後因呼吸衰竭致死，莊女與吳男與男嬰死亡有因果關係；檢方偵結依妨害未滿16歲之人發育罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，被告莊、吳2人均坦承犯行，莊女雖否認毆打被害人，其明知吳男長期毆打被害人，其為被害人之母，居於可防止之地位而不防止，與積極行為發生結果者相同，莊、吳2人虐打男童而受有傷勢，應負正犯罪責，二人犯行均堪認定。

法官審酌，被告莊女為男嬰之母，吳男係莊女之同居男友，共同恣意傷害及凌虐年僅約1歲之被害人，造成被害人大量傷勢，應予嚴懲；考量被告吳男為主要下手毆打之人，莊女為消極未盡保護教養義務，犯罪參與程度有別，衡量2人犯後態度、獨立告訴人即桃園市府表示希望從重量刑，合議庭審結，被告莊女、吳男犯共同犯妨害未滿16歲之人發育罪，分別判處有期徒刑2年8月、3年6月，本案仍可上訴。