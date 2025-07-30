攜手渡過災後困境　嘉縣府開設丹娜絲風災捐款專戶

▲嘉縣府啟動「淹水援助金」申請作業程序。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風席捲臺灣，強風驟雨使嘉義縣多處路樹傾倒、房屋破損及淹水，災區停水、停電，許多民眾的財產、家園及生活受到嚴重損害及影響，嘉義縣為協助災民盡速重建家園，社會局開設天然災害捐款專戶，提供受天然災害影響的民眾生活扶助，捐款項用於災害救助，希望幫助民眾渡過災後困難。

也由於這次西南氣流帶來劇烈降雨，導致多處地區排水系統無法順利疏導，造成大量家戶淹水。中央已公佈救助標準，嘉縣府也啟動「淹水援助金」申請作業程序。



補助標準如下：

1.淹水 50公分以上，一般住戶每戶補助 3萬元（中央2萬+縣府1萬），中低收入或低收入戶每戶補助 4萬元（中央3萬+縣府1萬）。



2.淹水 50公分以下，一般住戶每戶補助 5,000元（縣府慰問金5000元）中低收入或低收入戶每戶補助 1.5萬元（中央1萬+縣府5000元）。請受災民眾可向所在地鄉鎮市公所洽詢申請。

另嘉義縣依公益勸募第五條，重大災害將由社會局開立的專戶進行公開勸募，部分非法定需運用善款，也將專款專用。

捐款資訊：

戶名：嘉義縣社會局天然災害救濟專戶

台灣銀行太保分行0040679

帳號：067-038-095012

若有意捐款，請告知銀行於匯款單註明「丹娜絲颱風災害捐款」，並註記捐款人姓名、聯絡電話，以方便郵寄收據，若欲指定捐款用途亦請備註。