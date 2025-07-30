南部淹水經濟部曬治水政績圖卡　吳思瑤看了也生氣：不食人間煙火

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風災情還未復原，中南部又受西南環流影響，豪雨再度釀成大小災情，但經濟部昨又發布5張治水績效圖卡，引發網友炸鍋。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）也坦言，看到圖卡當下傻眼，她看了都要生氣，時機點真的不好。

經濟部昨透過圖卡在臉書發文提到，極端降雨來襲，前瞻建設持續發揮防洪功效，低壓帶與西南氣流雙重影響，近2日雲嘉南地區出現劇烈豪雨，超過排水保護標準，造成部分低窪地區出現淹水情形。面對高強度雨勢，多處原本易積淹地區在治水建設的幫助下，積水面積明顯減少、退水時間大幅縮短。面對極端氣候常態化，經濟部持續推動流域治理、滯洪空間建置與出流管制等工作，減少水患風險，讓城市面對強降雨的韌性持續提升。此番言論引發網友炸鍋。

對此，吳思瑤今（30日）上午受訪時直呼，看到經濟部圖卡真的是傻眼，當下是發圖卡時機？經濟部同仁們現在要共體時艱，不要這麼不食人間煙火，當災民在第一線承受雨患，大家都還在復原家園時，時機點真的很不好，她看了都很傻眼，甚至生氣。

吳思瑤也說，站在執政者角度，過去無論藍綠執政，都陸續針對治水提出特別預算，治水這種跨域跨縣市、需要整個國家資源挹注，因為共同因應極端氣候下，必須增進防災、治水相關的國土韌性，不論藍綠執政期間，治水預算大家都有共識要投入。

吳思瑤認為，前瞻基礎建設在近年來，大力在防災治水、增進國土韌性上是對的方向、政策、建設，往往看不見的建設更應該要做，在災害來臨之前，就前瞻建設的投入是對的方向。

吳思瑤指出，要去彰顯政策是對的方向、成效，真的不應該在災民還在受難當下，時機點不宜，經濟部應該要多檢討，現在大家都是救災為先，無論如何應先協助災民。