暑期青少年網路交友安全風險飆升　家長應掌握「一不三要」守則

▲當家長發現孩子網路成癮時，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

暑假即將過半，暫離校園的青少年安全議題仍動見觀瞻，據統計，全國和南投縣於113年性侵害案受暴人遭到網友施暴的占比分別超過1成、2成，其中更有近半、6成以上未成年；南投縣政府呼籲家長，在長假期間實施「一不三要」原則，把關孩子的安全。

根據衛福部2024年性侵害案件被害人年齡與兩造關係交叉統計資料，全國113年性侵害案件受暴人數總計9230人，其中兩造關係為網友之受性侵害人數共962人，其中年紀不到18歲者達437人；另統計南投縣內同年性侵害案件受暴人數總計496人，其中屬遭到網友性侵人數為103人，且未滿18歲也高達65人。

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南投縣衛生局指出，以上數據顯見與網友見面約會後，遭受性侵害案件以青少年為最大宗；經社工人員調查，事件發生樣態大多是雙方為初次見面，成年人利用未成年者心智尚未成熟，對未成年者連哄帶騙、威逼利誘發生性行為，因此性侵害事件大多在半推半就下發生。

此外，長假期間或結束隔月，包含2至3月及7至9月通報性侵害案件，且被害人未滿18歲之案件數，更是其他月份的1.3倍之多；縣府衛生局表示，從統計分析可推知青少年於長假期間有較多空閒時間，因而長時間使用網路並結交網友、約出見面，見面後發生性侵害比例亦相當高。

衛生局提醒，孩子在長假期間離開學校管控，僅靠家長管教，呼籲家長應掌握「一不三要」原則：「不沉迷」，不讓孩子沉迷於網路世界，管控使用3C產品時間；「要關心」，經常關心孩子交友狀況，了解孩子與同儕關係；「要陪同」，孩子欲與初識朋友見面時，應陪同在側；「要安排」，孩子在長假前，協助安排、共同制定生活計畫。