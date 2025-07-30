幫買便宜機票、超夯景點！老牌旅行社被停業「短短8天慘倒閉」

▲兩家老牌旅行社被勒令停業後，皆不到1個月就倒閉。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

交通部觀光署日前公布「4家旅行社」黑名單，都是因為財務異常，其中晟源旅行社1月24日遭勒令停業，不料不到一個月就悄悄解散；另一家老牌「楓蓮旅行社」也撐不下去，宣布7月11日正式結束營業，從勒令停業到倒閉只有短短8天時間。

觀光署點名停業的4家業者分別為「晟源旅行社」、「翔展旅行社」、「楓蓮旅行社」與「萬豪國際旅行社」。其中晟源旅行社已經營34個年頭，主打是澎湖旅遊的專家，也擅長幫旅客買到便宜的機票。

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然而晟源旅行社屢次發生票據退票，顯示財務狀況不穩，觀光署依《消費者保護法》第36條與第38條規定，自今年1月24日起勒令停業3個月。

不過進一步查看經濟部商業司「商工登記公示資料查詢服務」，其實早在今年2月12日晟源旅行社就解散，董事會也不存在了，等於被勒令停業後，不到1個月就慘倒閉。

黑名單之中，老牌「楓蓮旅行社」也經營31年之久，行程涵蓋國內外多條路線，包括日本、韓國、東南亞等，安排熱門景點特色行程，但屢次發生票據退票，財務狀況不穩，7月3日遭到交通部觀光署勒令停業3個月。

短短8天後，業者突然於7月11日在粉專上宣布熄燈，「我們懷著萬分不捨的心情向大家宣布，楓蓮旅行社於114年7月11日正式結束營業。」而Google地圖上顯示「暫停營業」。

▼楓蓮旅行社在Google地圖上顯示「暫停營業」。（圖／翻攝自Google地圖）





