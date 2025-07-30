　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫買便宜機票、超夯景點！老牌旅行社被停業「短短8天慘倒閉」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲兩家老牌旅行社被勒令停業後，皆不到1個月就倒閉。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

交通部觀光署日前公布「4家旅行社」黑名單，都是因為財務異常，其中晟源旅行社1月24日遭勒令停業，不料不到一個月就悄悄解散；另一家老牌「楓蓮旅行社」也撐不下去，宣布7月11日正式結束營業，從勒令停業到倒閉只有短短8天時間。

觀光署點名停業的4家業者分別為「晟源旅行社」、「翔展旅行社」、「楓蓮旅行社」與「萬豪國際旅行社」。其中晟源旅行社已經營34個年頭，主打是澎湖旅遊的專家，也擅長幫旅客買到便宜的機票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而晟源旅行社屢次發生票據退票，顯示財務狀況不穩，觀光署依《消費者保護法》第36條與第38條規定，自今年1月24日起勒令停業3個月。

不過進一步查看經濟部商業司「商工登記公示資料查詢服務」，其實早在今年2月12日晟源旅行社就解散，董事會也不存在了，等於被勒令停業後，不到1個月就慘倒閉。

黑名單之中，老牌「楓蓮旅行社」也經營31年之久，行程涵蓋國內外多條路線，包括日本、韓國、東南亞等，安排熱門景點特色行程，但屢次發生票據退票，財務狀況不穩，7月3日遭到交通部觀光署勒令停業3個月。

短短8天後，業者突然於7月11日在粉專上宣布熄燈，「我們懷著萬分不捨的心情向大家宣布，楓蓮旅行社於114年7月11日正式結束營業。」而Google地圖上顯示「暫停營業」。

▼楓蓮旅行社在Google地圖上顯示「暫停營業」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲經營31年的「楓蓮旅行社」突宣布熄燈，已在本月11日結束營業。（圖／翻攝自粉專、Google地圖）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘驚爆早註冊「大罷免大成宮」商標！　申請日、地址曝光
快訊／找到了！載狗衝高雄港墜海　尋獲1遺體
2天前預言「地球睡醒了」　專家：未來規模8以上地震會很頻繁
快訊／南投縣再增1國中、3國小停班停課
快訊／陸發海嘯警報！　估今晚7點抵達上海
夏威夷海灘全疏散「清空」　部落客：第一次看到
快訊／海嘯淹沒俄小鎮！　空拍畫面曝光
快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2天前預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

學童脊椎老化！書包與低頭族是隱形殺手　醫曝3招護脊椎

快訊／豪雨狂炸災情頻傳！南投縣府再增1國中、3國小停班停課

搭船前往北海道　突收海嘯警報！他嚇「難道龍樹諒說中了？」

遭爆主管集體舞弊「浮報上萬津貼」　台鐵：查證屬實絕不寬貸

日本仙台機場跑道關閉　長榮星宇航班延誤

夏威夷警戒！曝海邊景象「第一次看到」　部落客：卡在朋友家了

男友討1萬元「房錢+保險套AA」　嫌開房太貴：車上解決就好

故宮國寶「翠玉白菜」出訪捷克　8月4日起「白菜家族姐妹」代班

快訊／前新竹市犬「棕棕」送養中　林智堅道歉了

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

2天前預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

學童脊椎老化！書包與低頭族是隱形殺手　醫曝3招護脊椎

快訊／豪雨狂炸災情頻傳！南投縣府再增1國中、3國小停班停課

搭船前往北海道　突收海嘯警報！他嚇「難道龍樹諒說中了？」

遭爆主管集體舞弊「浮報上萬津貼」　台鐵：查證屬實絕不寬貸

日本仙台機場跑道關閉　長榮星宇航班延誤

夏威夷警戒！曝海邊景象「第一次看到」　部落客：卡在朋友家了

男友討1萬元「房錢+保險套AA」　嫌開房太貴：車上解決就好

故宮國寶「翠玉白菜」出訪捷克　8月4日起「白菜家族姐妹」代班

快訊／前新竹市犬「棕棕」送養中　林智堅道歉了

連恩尼遜傳戀情？與潘蜜拉安德森互有好感「戲外有愛」

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥出庭淡然：他的權利

才分手鼓手男友2個月！　陳芳語現身婚禮認：被新郎打動了

他驚爆柯建銘早註冊「大罷免大成宮」商標！　申請日期、地址全曝光

SUBWAY台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」開賣　加39元肉量加倍

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

快訊／找到了！休旅車衝高雄港墜海「僅黑狗游上岸」　尋獲1遺體

《周處除三害》被控抄襲　導演、製片、監製全部不起訴

2天前預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

撿到刮刮樂帶回家　婦倒賠4千元

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

生活熱門新聞

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

快訊／大雷雨北移！　襲4縣市

快訊／雨勢升級！　1縣市「超大豪雨」特報

沈玉琳傳猛爆性肝炎！　2癥狀注意致死率80%

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

快訊／嘉義縣5鄉緊急停班課　大雷雨轟炸中

更多熱門

相關新聞

羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新莊百坪宅遭法拍

羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新莊百坪宅遭法拍

羅宋麵包品牌「創盛號」在去年正式倒閉，引發熱議，如今老闆的新莊豪宅也淪為法拍，該戶豪宅抵押債權金額高達5483萬元。他在2019年以4260萬元購入，權狀百坪，如今一拍底價4867萬元，專家認為成功脫標可能性不高。

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

新手挑行李箱必知5技巧！

新手挑行李箱必知5技巧！

因反罷免被出征！大票敲碗「永康街飯糰」開店

因反罷免被出征！大票敲碗「永康街飯糰」開店

泰柬邊境連2天交火　雄獅、可樂：泰國行程未受影響

泰柬邊境連2天交火　雄獅、可樂：泰國行程未受影響

關鍵字：

暑假老牌旅行社倒閉停業財務異常訂機票

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

快訊／日本海嘯警報升級　浪高孔達3公尺

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面