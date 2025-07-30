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嘉義市政府消防局替代役備役訓練　強化防災救護能量

▲▼ 嘉義市政府消防局114年度替代役備役役男防災救護組第1階段訓練 。（圖／嘉義市消防局提供）

▲嘉義市政府消防局114年度替代役備役役男防災救護組第1階段訓練 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化國土全民防衛韌性，提升替代役備役役男救災能量，嘉義市政府消防局今（30）日於嘉義市長青園，正式啟動「114年度替代役備役役男防災救護組（第1階段）訓練」，市長黃敏惠親自出席開訓典禮，勉勵94名來自各行各業的備役役男，感謝他們為守護家園挺身而出。

▲▼ 嘉義市政府消防局114年度替代役備役役男防災救護組第1階段訓練 。（圖／嘉義市消防局提供）

市長黃敏惠強調，嘉義市在《遠見雜誌》施政滿意度調查中，「消防與公共安全」滿意度榮獲全台第一，這份榮耀來自於全體市民與市府團隊的共同努力，而備役役男更是守護城市安全不可或缺的堅實後盾。

本次召集訓練對象為106年至110年退役的替代役備役役男，以「消防役」為優先。訓練為期三天，課程設計兼具理論與實務，內容涵蓋「防災士培訓」、「輕型救援與繩結運用」、「災害初期應變」及「民防暨全民防衛教育」等。市長表示，面對複合式災害的挑戰，平時的整備與訓練至關重要。這次召訓不僅是讓役男們複習專業技能，更是將民間的專業力量與政府的救災體系緊密結合，打造一支反應迅速、戰力堅強的「防災救護國家隊」，以應對災害、非常事變等各種狀況，確保社會持續平穩運作。

▲▼ 嘉義市政府消防局114年度替代役備役役男防災救護組第1階段訓練 。（圖／嘉義市消防局提供）

黃敏惠指出，嘉義市的進步來自於「用心經營」，施政成果已反映在多項全國第一的滿意度上。她強調，市府將「永續」理念融入施政，在「經濟發展、社會進步、環境保護」三者間尋求平衡，而公共安全的落實，正是城市永續發展的基石。此次防災救護訓練，不僅是強化應變能力的具體作為，更是市府與市民攜手，共同打造「全齡共享、世代宜居」幸福城市的最佳體現。市府將持續投入資源，建構更綿密的社會安全網，讓嘉義市不僅是「醫療之都」，更是全台灣最安全、最讓人安心的家園。

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