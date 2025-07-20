台南三井OUTLET暑假童樂多　消防局辦防災宣導親子齊學火場逃生

▲台南市消防局第五大隊於歸仁三井OUTLET舉辦「暑假童樂多，防災不能拖」活動，現場親子熱烈參與防災體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假玩得開心也要顧安全！台南市消防局第五救災救護大隊19日於歸仁三井OUTLET舉辦「暑假童樂多，防災不能拖」宣導活動，吸引上百位親子家庭參與，透過CPR教學、傷口包紮、小小消防員體驗及消防車模擬拍照等寓教於樂的方式，讓孩子從小認識防災觀念，場面熱鬧溫馨。

消防局指出，本次活動結合暑期生活安全主題，設計多項互動體驗，包括「消防常識問答」、「親子水帶拉拉樂」、「模擬災害應變演練」等，讓民眾在遊戲中學習火場逃生、自救互救等技能。現場也提醒民眾：爆竹煙火未滿12歲不得單獨施放，購買瓦斯應簽定型化契約、防範一氧化碳中毒則需注意通風。

台南市長黃偉哲表示，近期台南遭颱風侵襲，市府團隊全力投入重建工作，也提醒市民持續落實防颱準備，並感謝警義消與志工團體的無私奉獻，「有你們在，社會更美好」。

消防局長李明峯表示，親子共學是強化防災意識的最佳方式，透過實際演練與知識推廣，讓孩子在遊戲中提升危機應變能力。第五大隊長陳坤宗也強調：「災害難以預料，但能預作準備。我們會持續深入社區、校園，打造更安全的生活網絡。」