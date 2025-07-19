「防災士課程」納替代役基礎訓　內政部：訓練天數由21天延為26天

▲內政部。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（19日）表示，「防災士培訓課程」今年起納入替代役基礎訓，本年度預計培訓1萬3650人，訓練天數也由原先的21天延長為26天，從而培育役男成為協助災害防救及社會安全的重要力量，為社會安全盡一份心力。而根據統計資料，目前已有3806名役男取得「防災士證照」，合格率97.14％，從而也達到「廣儲防災救護能量」、「厚植災防應變實力」的目標。

內政部表示，基於強化替代役災防量能，提升全社會防衛韌性的出發點，自今年起正式將「防災士培訓課程」納入替代役基礎訓練，本年度預計培訓1萬3650人，培訓總時數為15小時，並在訓練合格後核發防災士證照。

內政部指出，自辦理防災士培訓課程以來，已有3806名役男取得防災士證照，合格率達97.14%，未來將持續加強基礎訓練、專業訓練及在職訓練3個階段訓練工作，以完善替代役訓練品質。

針對該課程的完訓效果，內政部認為，每位完訓的替代役役男不僅能勝任服勤工作，更能在災害發生第一時間投入應變，發揮自我防護、緊急救護與防災避難的力量，達到「廣儲防災救護能量」、「厚植災防應變實力」的目標。

此外，內政部說明，為了讓役男在平時即具備災害搶救與醫療救護的能力，在緊急應變時也能迅速支援各項輔助勤務，也針對初級救護技術員（EMT-1）、體適能等核心技能課程增加訓練時數。

內政部強調，因此現況下，替代役的基礎訓練天數，也由原先的21天延長為26天，從而培育役男成為協助災害防救及社會安全的重要力量，為社會安全盡一份心力。