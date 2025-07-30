熱天別狂灌冰水！　營養師教你「正確喝水」防水中毒、顧心血管

▲洪秋雅營養師提醒，炎炎夏日氣溫飆高，除了防曬、補眠外，「正確喝水」更是防中暑、保心臟健康的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日氣溫飆高，除了防曬、補眠外，「正確喝水」更是防中暑、保心臟健康的關鍵，紅崴科技營養師洪秋雅提醒，高溫會讓體內水分迅速流失，若沒適時補水，恐導致血液濃稠、心肌梗塞與中風風險升高，尤其老年族群更需謹慎。

▲夏日補水勿牛飲，洪秋雅建議小口慢喝、適量補充才是關鍵。

水種類五花八門，自來水、純水、氣泡水、鹼性離子水等該怎麼選？洪秋雅指出，其實只要符合「飲用水水質標準」都能飲用，不過若想更有效幫助代謝與細胞補水，可選擇礦物質含量充足的「小分子能量水」，具高通透性與滲透性，能提升細胞活性與免疫力，是目前長壽村飲水習慣的重要關鍵之一。

洪秋雅指出，飲料並不能替代水份，像含糖飲、茶、咖啡都有利尿作用，會讓身體更缺水。尤其在冷氣房久坐、呼吸與皮膚蒸發都會使水份流失，建議每日飲水量為「體重×30毫升」，若從事戶外活動則可提高至「體重×40毫升」。

洪秋雅提醒，喝水方式不當反而有害健康。衛福部建議，運動前1小時應先喝400至600毫升水，活動中每15分鐘補充200至300毫升，並以「小口慢飲」為原則。若一次灌下大量水，恐造成「水中毒」，甚至出現頭痛、噁心、電解質失衡等症狀，增加腎臟負擔。

▲深受大眾喜愛的RO水，甘甜順口，但是缺乏礦物質，長期飲用可能骨質疏鬆的風險更高。

紅崴科技近年積極推動健康生活，並於全台設有7間直營部門，致力推廣正確養生保健觀念，打造全民健康防線。