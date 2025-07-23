4款蔬果別打成汁！營養師示警：恐將農藥濃縮

▲許多民眾喜愛自榨蔬果汁，但營養師提醒，選4款蔬果恐怕會將農藥給「濃縮」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人為了健康，習慣在家自榨蔬果汁，卻可能忽略潛在風險。營養師薛曉晶近期發文，特別點出蔬果汁會將微量農藥「濃縮」，尤其當使用高農藥殘留蔬果時，更增加食安疑慮。且蔬果汁的「纖維流失」和「糖分超標」問題不容小覷。她一一破解這些迷思，並提供三大安心飲用原則，教導大眾如何正確自製蔬果汁。

薛曉晶表示，不少民眾深信自榨果汁營養價值高，但其實不然。市售或家用的榨汁機在製作過程中，常會濾除果皮、菜葉等非水溶性膳食纖維及植化素含量最高的部位。薛曉晶說，這些恰恰是穩定血糖、維護腸道健康與提供抗氧化能力的重要成分。多項國際研究指出，非水溶性膳食纖維能有效降低餐後血糖與發炎反應，對於預防第二型糖尿病至關重要。若將這些粗纖維去除，蔬果汁的健康價值將大打折扣。

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薛曉晶提到，許多人誤以為蔬菜汁不甜就沒有糖分問題，為了改善口感而加入大量水果如蘋果、香蕉、鳳梨等，卻因此大幅提高果糖與總糖攝取量。依據國際研究的內容，青少年若每週攝取含糖飲料頻率過高，不僅可能影響執行功能、記憶力與注意力，即使心肺功能正常也無法抵銷其負面效應。因此，即便蔬果汁看似健康，若添加過多水果使其甜度過高，反而可能導致孩子情緒浮躁、難以專注，對大腦表現及學習力造成不利影響。

▲許多民眾喜愛自榨蔬果汁，但營養師提醒，選4款蔬果恐怕會將農藥給「濃縮」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



自己洗菜是否就能完全去除農藥？薛曉晶提醒，這是一個常見的誤解。一杯自榨蔬果汁可能混合多種食材，若其中包含高農藥殘留的蔬果（如草莓、芥菜、菠菜、芹菜），榨汁過程反而會將微量的農藥「濃縮」後一同喝下肚。研究指出，有機作物不僅酚類、花青素與抗氧化濃度較高，其農藥殘留機率也遠低於慣行作物。尤其是常會連皮打汁的食材，如草莓、蘋果等，更應優先選擇有機或經妥善處理的低殘留品種，以降低潛在的農藥攝取風險。

面對自榨蔬果汁的各種迷思，營養師薛曉晶提供了三大黃金原則。首先，選對來源並避開高風險蔬果，建議多選用紅蘿蔔、番茄、彩椒等，並盡量避免菠菜、草莓、芹菜等高風險食材。其次，正確搭配食材以兼顧營養與血糖，可選擇紅蘿蔔、番茄為基底，並少量添加水果，同時加入亞麻籽粉、芝麻粉等以增加油脂與蛋白質，有助於抗氧化吸收與穩定血糖。

最後，榨汁前務必做好徹底處理，針對無法去皮或高風險蔬果，應優先選擇有機來源。榨汁前可先浸泡清水五分鐘，並用軟刷仔細清洗表皮與根莖縫隙，對於紅蘿蔔、鳳梨等建議去皮再榨。最重要的是，蔬果汁應現打現喝，避免放置過久導致營養氧化流失。營養師強調，蔬果汁雖無法完全取代蔬菜，但能作為補充植化素的良好方式，只要把握「選對來源、保留纖維、避免濃縮農藥」的原則，就能讓蔬果汁成為健康的加分選擇。