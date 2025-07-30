　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉丙成性平案調查「展延至8/22」　教育部：無法透露細節

▲▼教育部次長葉丙成出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲教育部表示，葉丙成洩漏性平案個資案至今仍在調查中。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，教育部專案小組調查超過2個月，結果卻仍未出爐。教育部今（30日）表示，為尊重相關人權益、並確保程序合法進行與完善，本案正由教育部性平會調查小組，審酌相關人提出相關佐證資料及意見陳述，根據性平法規定，調查期限第一次展延到8月22日，會儘速完成調查。

葉丙成因在個人社群媒體上涉及揭露校園性別事件當事人個資，遭外界批評，民進黨籍7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明。葉丙成從5月底開始請假，教育部則對外表示，已經根據監察院糾正意見及地檢署起訴書內容，教育部性別平等教育委員會已成立專案審查小組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，事發至今超過兩個月，調查結果尚未出爐，引發新北市議員黃淑君關注，更要求教育部說明葉丙成性平案調查狀況與進度。

教育部今天表示，本案目前正由教育部性平會調查小組，審酌相關人提出的相關佐證資料及意見陳述。另根據性平法第23條及校園性別事件防治準則第24條及第25條規定，本案調查過程應嚴守保密義務，教育部無法透露相關細節。教育部將遵循調查的公平公正原則，儘速完成調查報告，並送性平會審議後對外說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少林寺現狀曝！方丈室被圍住不給看　黑衣人把守僧院通道
沈玉琳住院　搭檔小禎發聲
背部「蜘蛛刺青」曝！　新莊箱屍身高約160公分
快訊／家寧一家4口慘了！　全被起訴
快訊／南投縣府宣布「3國小」明停班課
快訊／海嘯警報解除！最高測得12公分
沈玉琳病因朝「肝炎、胰臟癌」釐清　醫曝2大可能性
電車停駛！日本旅遊收警報　一群人「爬山避難」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

今晚嘉義以南雨區往平地擴展　周末西南風恐再增強

快訊／氣象署解除海嘯警報！蘭嶼測得最高12公分

嘉義老家被淹！公公「腳泡水裡」卻睡著了　網驚嘆：超淡定

電車停駛！鎌倉旅遊收警報　一群人「爬山到高處」避難畫面曝

葉丙成性平案調查「展延至8/22」　教育部：無法透露細節

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

今晚嘉義以南雨區往平地擴展　周末西南風恐再增強

快訊／氣象署解除海嘯警報！蘭嶼測得最高12公分

嘉義老家被淹！公公「腳泡水裡」卻睡著了　網驚嘆：超淡定

電車停駛！鎌倉旅遊收警報　一群人「爬山到高處」避難畫面曝

葉丙成性平案調查「展延至8/22」　教育部：無法透露細節

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

台光電上半年每股賺20.03元　股價力守千元以上

謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

北農第二波「平穩蔬菜措施」16樣品項　 8天限時特惠省很大！

廖任磊7月只登板1場仍隨時待命　牛棚電話壞了意外當傳令兵

AI助攻！　台南消防局與中信科大合作強化打火兄弟體能安全

經常護髮卻無感？「5個常見護髮錯誤」讓保養不如預期

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

生活熱門新聞

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

快訊／大雷雨北移！　襲4縣市

預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準　24小時最多降400毫米

更多熱門

相關新聞

台師大29件研究案涉抽血　教育部揪6件受試費遭強迫回捐

台師大29件研究案涉抽血　教育部揪6件受試費遭強迫回捐

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，教育部今（29日）召開第二次跨部會專案小組會議。教育部表示，發現周台英與陳忠慶兩人涉及血液運用的研究案達29案，除請各校在父親節前回覆查核結果，教育部下周將前往台大、台師大、北市大三校，優先清查14個涉及IRB案子，另因周陳兩人被發現6件將受試者費用強迫繳回給隊費情形，除移送檢調，並將清查周、陳兩人過去在其他學校任教的研究案。

教育部5年抓69件論文造假　37件教師違反學倫案

教育部5年抓69件論文造假　37件教師違反學倫案

台師大決議解聘周台英　教育部：不得申請退休金

台師大決議解聘周台英　教育部：不得申請退休金

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

教長肯定簡奇陞吹哨勇氣　喊話：做研究不能犧牲學生

教長肯定簡奇陞吹哨勇氣　喊話：做研究不能犧牲學生

關鍵字：

葉丙成教育部台大性平案件專案小組

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面