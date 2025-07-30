葉丙成性平案調查「展延至8/22」　教育部：無法透露細節

▲教育部表示，葉丙成洩漏性平案個資案至今仍在調查中。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，教育部專案小組調查超過2個月，結果卻仍未出爐。教育部今（30日）表示，為尊重相關人權益、並確保程序合法進行與完善，本案正由教育部性平會調查小組，審酌相關人提出相關佐證資料及意見陳述，根據性平法規定，調查期限第一次展延到8月22日，會儘速完成調查。

葉丙成因在個人社群媒體上涉及揭露校園性別事件當事人個資，遭外界批評，民進黨籍7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明。葉丙成從5月底開始請假，教育部則對外表示，已經根據監察院糾正意見及地檢署起訴書內容，教育部性別平等教育委員會已成立專案審查小組。

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不過，事發至今超過兩個月，調查結果尚未出爐，引發新北市議員黃淑君關注，更要求教育部說明葉丙成性平案調查狀況與進度。

教育部今天表示，本案目前正由教育部性平會調查小組，審酌相關人提出的相關佐證資料及意見陳述。另根據性平法第23條及校園性別事件防治準則第24條及第25條規定，本案調查過程應嚴守保密義務，教育部無法透露相關細節。教育部將遵循調查的公平公正原則，儘速完成調查報告，並送性平會審議後對外說明。