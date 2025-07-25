物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

▲2025國際物理奧林匹亞競賽，我國代表隊獲3金2銀佳績。5位選手左起依序為：王冠宇、蘇筠傑、蔡忠達、何重進、何承祐。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

我國5名高中生參加2025年第55屆國際物理奧林匹亞競賽，昨傳回捷報，在89個國家（地區）、418名參賽學生中，獲得3金、2銀成績，國際排名第5名。3名金牌得主以台中一中蔡忠達的第13名最佳，其次為新竹實驗中學何重進第15名、北市私立復興高中蘇筠傑第35名。

教育部表示，這次我國5位參賽選手表現優異，均獲得獎牌，除上述3面金牌，還獲得2面銀牌，包括嘉義高中何承祐第44名，以及北市建中王冠宇第65名。

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教育部說明，本屆競賽由法國主辦，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2374名學生中選出5名學生代表參賽。代表團由台師大教授陳傳仁擔任領隊、台大退休教授蔡尚芳擔任副領隊，7月16日赴法國參賽，預定7月29日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，教育部表示，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

▲2025物理奧林匹亞國際賽，我國代表學生王冠宇、蘇筠傑、蔡忠達、何重進、何承祐（左起）與指導教授合影。（圖／教育部提供）