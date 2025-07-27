教育部5年抓69件論文造假　37件教師違反學倫案

▲台師大為女足隊爆出「抽血換學分」醜聞集體道歉。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，更涉及國科會與教育部相關補助。根據教育部統計，近5年約有37件教師違反學術倫理案件，違反狀況包含未註明而重複發表、未適當引註、抄襲等。另在學位論文部分，近5年碩、博士學位因造假、變造、抄襲、由他人代寫等被撤銷學位共69件，但至今都還沒有使用AI而違規狀況。

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，校教評會決議解聘周台英，4年內不得聘任為教師。此案涉及國科會精準運動科學補助案。根據國科會統計，過去10年總計接獲405件違反學術倫理檢舉案，平均一年40件，審議確認違反學倫達102件，等於每4件就有1件成立，其中違反學倫樣態最多為論文抄襲。

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此案也涉及教育部相關補助。而根據教育部統計，近5年約有37件教師違反學倫案件，違反學術倫理樣態包含合著人證明登載不實、未註明而重複發表、未註明其部分內容為已發表成果或著作約、未適當引註、抄襲、其他違反學術倫理情事等。

教育部表示，上述違反學倫案件統計，目前尚未審理到因使用生成式AI而違反學倫案件，自審學校中也沒有相關通報。

此外，根據學位授予法規定，學位論文如有涉有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，或入學資格或修業情形有不實或舞弊情事，學位應予以撤銷；教育部說明，近5年碩、博士學位因上述狀況而撤銷學位共69件，但目前尚未有因使用AI而予以撤銷的統計資料。

針對台師大教師執行國科會計畫違反人體研究法及霸凌事件，教育部強調，將與衛福部、國科會及教育部相關單位組成專案小組，本案所涉違反研究倫理及霸凌主動調查並究責。