教長肯定簡奇陞吹哨勇氣　喊話：做研究不能犧牲學生

▲針對台師大女足隊「抽血換學分」醜聞，鄭英耀直言震驚與不可思議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，目前已召開系、院教評會，決議解聘周台英教練。教育部長鄭英耀今（24日）表示，當時人在德國，聽到消息時非常震驚也覺得不可思議，隨後要求相關司處通知台師大，要嚴正依法儘速處理，教育部立場很清楚，老師做研究不能犧牲學生權益，更不能傷害學生身心，也肯定吹哨者簡奇陞有這樣勇氣，「行為是對的」，社會大眾應該給予更多支持。

台師大女足隊爆發違法抽血及霸凌案，因為校方懲處不當引發眾怒，上周六由校長吳正己帶領周台英教練等人出面道歉，並發表五點道歉聲明。而截至昨天為止，師大系、院教評會已決議解聘周台英教練，足協昨天也決議註銷周台英教練證及終生不得參與足球事務。

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台師大事件爆發時，鄭英耀正帶隊前往德國參與世大運。今天下午是鄭英耀返國後首次露面，面對媒體詢問對台師大「抽血換學分」事件看法，鄭英耀表示，在德國聽到消息當下，「我非常震驚也覺得不可思議」，當下要求高教司與學特司立即通知台師大，要嚴正、嚴肅看待此事，而且要按照相關法令儘速處理。

鄭英耀強調，教育部立場很清楚，要確保學生權益，老師做研究不能犧牲學生權益，更不能傷害學生身心，學校任何因為行政或教學研究上造成學生不當傷害，學校應給予心理輔導上的必要支持，同時應多給吹哨者簡同學更多支持與鼓勵，簡奇陞有這樣勇氣，協助大家發掘問題並改正，這種行為是對的，社會大眾要給予更多支持，這也是我們期待。

由於台師大將在明天召開校教評會，鄭英耀表示，教育部之前在委員會上也做成決議，周台英教練在四年不能轉任教職，另一個是終身解聘，教育部當初要求台師大兩周內校教評會做成決議，現在仍要看台師大校教評會最後決議，收到決議後教育部會儘速處理。其餘被檢舉的計畫，教育部也會以嚴肅與最快方式依法究責。