台師大29件研究案涉抽血　教育部揪6件受試費遭強迫回捐

▲教育部次長朱俊彰說明第二次跨部會專案小組會議結論。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，教育部今（29日）召開第二次跨部會專案小組會議。教育部表示，發現周台英與陳忠慶兩人涉及血液運用的研究案達29案，除請各校在8月8日前回覆查核結果，教育部下周將前往台大、台師大、北市大三校，優先清查14個涉及IRB案子，另因周陳兩人被發現6件將受試者費用強迫繳回給隊費情形，除移送檢調，並將清查周、陳兩人過去在其他學校任教的研究案。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，引發舉國關注。台師大上周接連舉辦系院校級教評會，認定周台英言行逾越球隊正常管教範圍，利用教練與球員之間權勢不對等，也未善盡告知義務要求學生配合抽血，違反《教師法》第15條規定，決議解聘周台英，並議決4年內不得聘任為教師，隨後也報教育部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部今天召開第二次跨部會專案小組會議，並做成三點決議，會後教育部次長朱俊彰對外說明，朱俊彰表示，專案小組全面清查周台英教練與陳忠慶老師的任教以來所涉及血液運用的研究案，經過各部會抽查共發現29案，上周五（25日）已經先函送給各學校研究倫理審查委員會（IRB）進行查核，小組會根據查核結果，請各校在8月8日前回覆給教育部，再跟各部進一步查核。

其次，朱俊彰指出，針對上述29案子，其中涉及學生陳情及外界檢舉研究案共14案，專案小組討論後決議，下周將優先前往台大、台師大、北市大三校IRB，查核內容包含三校IRB審查機制是否完善、是否有缺失、審查14件研究案時，是否符合受試者名單、同意書、費用等要求，以及抽血運用時是否由有負責資格人員進行。

朱俊彰進一步說明，共識第三點是小組清查時，發現周、陳兩人共有6件將受試者費用強迫繳回給隊費情形，教育部會要求台師大將相關單據與補助計畫送部，並會主動移送檢調，並進一步擴大清查周、陳兩人在其他任教以來學校研究案，是否也有將受試者費用強迫繳回的狀況，清查費用流向。

台師大教評會上周已決議解聘周台英，並議決4年內不得聘認為教師。朱俊彰表示，目前尚未送到教育部，但據了解，預計本周送達。至於陳忠慶違反學倫部分，教育部已要求台師大兩周內回覆，目前台師大正進行三級三審教評會，這案件情節重大，教育部已建請學校從嚴檢視、從嚴決議。