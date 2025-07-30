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竹市府邀日本匠師及古蹟修復團隊　指導新竹神社修復工程

▲代理市長邱臣遠致贈日本宮大工前田世貴（右2）、瓦作匠師山本正道（右1）木雕藝品。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠致贈日本宮大工前田世貴（右2）、瓦作匠師山本正道（右1）木雕藝品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於今(30)日舉辦「市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第一期修復工程」台日交流活動，由代理市長邱臣遠率領文化局長王翔郁及工務處長陳明錚，共同接見來自日本的匠師及古蹟修復專業顧問團隊。邱臣遠表示，期盼透過台日攜手，共同修復新竹市的文化資產，讓歷史古蹟能再現昔日風貌，並進一步深化兩國合作關係。

邱臣遠表示，新竹神社自1918年落成，1942年升格為國幣小社，是台灣現存社格最高的神社，在第二次世界大戰後曾為警備總部、收容所、專勤隊使用，在收容所搬遷後歷經天災地震、樹木倒伏，建物現況不佳損害嚴重。由於新竹神社過去出自日本宮大工等級匠師所建築而成，更是台灣少數擁有神樂殿、繪馬殿的神社，也因此增添修復上的挑戰與難度。邱代理市長強調，新竹神社對於地方史乃至台灣史上皆具有重要歷史意義，市長高虹安也承諾進行修復與活化，非常感謝所有願意參與神社古蹟修復的台日團隊，讓這段跨越時空的歷史資產有機會再現，為竹市的歷史與文化再次注入新活力。

邱臣遠提到，竹市身為「科技城」，在追求現代化的同時，更重視文化的根本。新竹神社不僅是城市記憶的重要一頁，更是台日交流的歷史見證。這次的修復工程既是向過去致敬，也為未來留下珍貴的文化資產，市府承諾將持續推動古蹟修復與文化保存工作，讓歷史與現代共融，為下一代留下寶貴的資產。

文化局表示，此次交流活動市府委請國立台灣藝術大學副教授李長蔚所率領的專業團隊，協助邀請日本株式会社鵤工舎斑鳩作業所代表董事兼宮大工前田世貴、山本瓦工業株式会社工場負責人兼瓦作匠師山本正道，以及古蹟修復專家顧問團隊等，共計六位專業人士參與交流。

文化局說明，國幣小社現況僅剩社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿四棟尚存，但因修復困難度較高無法一步到位，市府採納文資委員的審查意見，第一期修復工程先進行神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿的解體調查，且於修復階段須有日本宮大工等級匠師協助參與。日本匠師及修復團隊此行來台，便是為了協助釐清修復細節，以奠定後續修復工程的專業基礎。

工務處表示，新竹神社修復工程分三期進行，第一期修復工程經中央補助加上自籌款項，總經費約4,500萬元。工程已於113年10月起執行至今，目前進度已達50%，預計115年4月即可完工。未來，市府會確實把關施工品質，並持續爭取二、三期修復經費，並讓工程如期如質完成。

文化局補充，會後市府特別致贈日本宮大工、瓦作匠師，由新竹在地木雕匠師蔡楊吉雕刻，象徵吉祥寓意的「柿子」以及「金魚」的木雕藝品。蔡老師從事傳統木作四十多年，是竹市無形文化資產傳統工藝「木雕」的保存者，同時是「鑿花」技術的文化資產保存技術保存者。蔡匠師過去曾參與新竹市多處古蹟大小木作修繕、神像修復及製作等，經驗豐富。期盼此次新竹神社修復工程，在蔡匠師與日本的合作下，能展現在地工藝技術，讓跨國交流更具意義。
 

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