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豪雨狂轟南部　高公局公布國道「雨神同行」3保命指南

▲國道1號北上銅鑼路段昨深夜發生9車追撞事故，釀成1死4傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲天候不佳，國道容易發生行車事故。（示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

受到西南氣流以及「竹節草」颱風外圍環流影響，氣象署持續發布豪雨特報，其中高屏山區有超大豪雨，南部局部地區也有大豪雨，威脅行車安全，高公局今(30日)公布國道「雨神同行3件事」，包括雨中行車應開啟大燈，適度拉長跟車距離，並注意前車狀況和避免變換車道。

氣象署今持續發布豪雨特報，受西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。南部地區有局部豪雨或大豪雨，中、北部地區也有局部大雨發生的機率，同時可能有雷擊及強陣風。

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為提醒民眾行車安全，高公局公布「雨神同行3件事」，高公局表示，下雨時天色往往較為昏暗，雨點噴濺致行車視線較差。國道行駛途中如遇強降雨，應開啟大燈，保持較長的跟車距離，儘量遠離大型車並避免任意變換車道或緊急煞車。

▲▼高公局公布與雨神同行3大安全指南。（圖／高公局提供）

▲高公局公布雨神同行3大安全指南。（圖／高公局提供）

此外，若車輛高速行駛國道遇到水漂現象，高公局提醒，要保持鎮定並立即放開油門，握穩方向盤穩定行駛方向，讓車輛自然減速至恢復控制，切勿急踩剎車，以免失控打滑。若能見度太差，高公局建議就近駛往國道服務區，稍作停等後再出發，或下交流道改走地方道路。

由於氣象署今上午也發布陸上強風特報，高公局表示，民眾行駛國道遇到強陣風時，如感覺車身有搖晃現象時，應握穩方向盤，鬆開油門，降低行車速度，避免車身偏離車道，以免後車反應不及而肇事。

高公局指出，近日有強降雨、強陣風等劇烈天氣，用路人開車前應再特別檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓，路上遇到大雨或強風時將可從容應對，確保行車平安。

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