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快訊／豪雨狂炸災情頻傳！南投縣府再增1國中、3國小停班停課

▲持續大豪雨造成信義鄉傳出數起災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲持續大豪雨造成信義鄉傳出數起災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

受低壓帶影響加上西南風增強帶來較多水氣，多地大雨狂襲。經濟部水利署30日上午8點半針對南投縣、高雄市、嘉義縣、彰化縣、台中市共17地發布淹水警戒，其中南投縣、台中市與高雄市共有5區域已明顯積淹水，列為一級警戒。南投縣府上午先宣布信義鄉9時30分起停班停課，稍早再新增水里鄉民和國中今停班停課；魚池鄉五城國小、水里鄉民和國小下午停班停課；水里鄉郡坑國小下午及晚上停班停課。

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南投豪雨停班停課

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