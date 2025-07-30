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中國匿蹤戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方「毫不知情」掀熱議

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）

▲中國解放軍空軍第五代匿蹤戰機「殲-20」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國最新型第五代匿蹤戰機「殲-20」（J-20）疑似悄悄通過對馬海峽（大韓海峽），但日韓兩國軍方竟未能掌握其行蹤，引發外界關注其匿蹤性能與中方戰略意圖。香港媒體指出，相關畫面與說法來自中國官媒近日為慶祝建軍節製作的特別節目，不過未對實際飛行時間與任務內容未加說明。

根據《南華早報》（SCMP）報導，中國央視（CCTV）於27日播出一集建軍節特輯，提到隸屬中國空軍菁英部隊「第1航空旅」的戰機飛越巴士海峽、對馬海峽執行巡邏任務，節目中多次出現殲-20戰機的畫面。由於該部隊是首批部署殲-20的單位之一，該機種被推測就是執行任務的主角。

報導指出，對馬海峽是連接東海（東中國海）與日本海（南韓稱東海）的關鍵航道，同時也是美軍「薩德系統」（THAAD）與美、日、韓三國雷達網高度重疊的戰略區域。但殲-20此次飛行不僅未被日韓軍方通報，甚至疑似未被偵測，引發外界質疑現行雷達網是否能有效追蹤先進匿蹤戰機。

多名中國軍事博主在微博上轉發節目畫面，聲稱這是殲-20首次飛越對馬海峽，並稱其未被美日韓雷達監測，顯示殲-20已具備逃避韓美日雷達系統的能力。其中博主「淡然小司」指出，理論上日韓雷達能涵蓋整個海峽，但此次未能發現殲-20，反映其匿蹤效能已達實戰水準。

殲-20是中國為對抗美國F-35所研發的第五代匿蹤戰機，具備特殊塗層與機體設計以降低雷達反射面積。據中方說法，目前中國每年生產約120架殲-20，預計至今年底達成400架服役規模。

報導亦回顧，中國軍機過去也曾多次通過該水道，包括2016年與2017年派遣H-6K轟炸機及舊型J-11戰機飛越，2021與2022年則有中國軍艦穿越同一航道進入日本海。2023年11月，中俄軍機也曾聯合進入韓國防空識別區（KADIZ）後又離去。

此外，《南華早報》也認為，CCTV選在建軍節前夕披露此行動，時機上可能與中國針對日本的戰略警示有關。本月初中日雙方在東海發生軍機接近事件並互相指責，雙邊緊張升溫之際，中方此舉或是另一次戰略信號的釋放。

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