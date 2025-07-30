痛批綠營執政讓社會覺得生活沒變好　 溫朗東：現在也選不贏盧秀燕

▲賴清德、卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內檢討聲浪不斷，支持者更質疑是否沒有全力挺罷免才種下敗因。對此，資深媒體人溫朗東28日直言，民進黨就算盡力也不會贏，現在局勢，總統賴清德出來跟台中市長盧秀燕選，盧秀燕贏面比較大，跟國民黨一對一選也都是選不贏的。他認為，民進黨現在最該負責的是，社會大氣氛覺得綠營執政讓大家生活沒有變好，怎麼讓很多對政治無感的人，願意支持民進黨再往下執政，才是當務之急。

溫朗東於節目《關我什麼事》談到大罷免失利越講越激動，他表示，如果是說民進黨沒有盡力的話，有點太樂觀了，好像是說民進黨盡力，大罷免就會贏，但民進黨就算盡力也不會贏。

溫朗東表示，現在這個局勢，如果賴清德出來跟盧秀燕選，盧秀燕贏面比較大，「藍白合作加上執政的疲倦」，已經反映在大罷免得票上，高虹安得票12萬，這說明什麼？民進黨全力以赴拚下去，能拚得贏嗎？

溫朗東直言，意思就是目前賴清德如果出來跟國民黨一對一去選，都是選不贏，必須認知到這件事情，大刀闊斧改革，不然不只823、後面的2026、2028都不用選了，這個才是民進黨現在遇到的問題。

溫朗東說，民進黨說什麼沒有出全力，所以這次輸了要檢討823是否要出多點力，但這些都沒有用，現在應該先檢討，怎麼在政策上面，讓很多對政治無感的人，在民生上覺得自己生活有變好，願意支持民進黨執政12年，再往下執政，這才是當務之急。

最後，溫朗東批評，現在內閣都沒有討論有沒有責任，好像大罷免不關自己的事情，民進黨最該負責的是，當公民走在前面時，社會大氣氛卻覺得綠營執政讓大家生活沒有變好，這是必須面對、必須要反省，如果覺得只是個人的問題的話，這個事情不會解決。

▼溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）