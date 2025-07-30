台美關稅談判未揭牌　陸國台辦：任美國予取於求，傷害的是台胞

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

台美對等關稅談判大限將臨，行政院副院長鄭麗君仍在美國持續與相關人士磋商，等待最終結果。據了解，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特的第三輪關稅談判甫結束，並未做出進一步共識，也讓不少陸媒關切美台相關貿易談判進程。

大陸國台辦今（30）日舉行例行記者會，有陸媒提問稱，美台對等關稅迄今沒有定論，新台幣大幅升值，「引發島內業者普遍擔憂民進黨當局將對美妥協、讓步，大幅開放美國進口牛肉、雞肉、豬肉及汽車等產品零關稅或低關稅，島內相關產業將無法承受衝擊，且食品安全堪憂。」

大陸國台辦發言人陳斌華回應稱，「民進黨當局出於倚外謀獨本性無底線媚美賣台，對與美方的貿易談判過程諱莫如深，甚至進行政治操弄，再度印證其根本無心也無力維護島內經濟發展和民眾福祉。」

陳斌華指出，新台幣的大幅升值將重創台灣出口貿易，對台灣經濟影響巨大，「如果台灣在關稅與匯率的雙重壓力下，淪為外國產品的傾銷地和外國資本的韭菜園，島內農漁業、傳統產業和中小企業首當其衝，民眾的健康、食安將嚴重受損，台灣經濟的發展動能和自主性也將被進一步削弱。」

對於台美對等關稅談判進程及未來結果，陳斌華強調，「民進黨當局任由美國予取予求，犧牲的是台灣，傷害的是台胞。」