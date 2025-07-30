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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華喊823「都投不同意」惹怒小草　傅崐萁滅火：公投投同意

▲▼國民黨團召開 風災肆虐南台灣 政府到底做了什麼 記者會 總召傅崐萁 羅智強 王育敏出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

罷免首波投票在726結束後，第二波罷免投票訂於823登場，當日也有民眾黨提案的「核三延役」公投案；不過南投縣長許淑華擔憂823投票時民眾混淆，因此宣傳「都投不同意」，此舉引發民眾黨支持者不滿灌爆臉書。國民黨立院黨團今（30日）表達立場，罷免投不同意罷免，公投則是投下同意；黨團總召傅崐萁也說，透過這樣的激盪，可以把很多細節完整溝通。

許淑華日前提到，為了保住藍委，真搞不清楚怎麼投，「我們會宣導的是，2張都投不同意」。此言引發小草怒火，進到臉書開嗆「選後不理？」、「有夠自私的豬隊友、忘恩負義」。

對於許淑華的說法，傅崐萁說，這問題可以盡快溝通，透過這樣的激盪，可以把很多細節完整溝通。

傅崐萁也說，這種大罷免是非常羞恥，不是民主國家當為的事情卻在台灣發生，希望這場鬧劇盡快落幕，也不要讓這場霸道獨裁專制大罷免，影響在野黨制衡的能力。

傅崐萁提到，這個政府若沒有在野黨制衡，會何其無道？823請所有鄉親站出來，「我們是驕傲的台灣人，團結的台灣人」，請大家站出來投下不同意罷免。

國民黨團副書記長王育敏也說，823有兩件事情，一是罷免，這一定是投下不同意罷免；另一個是「核三延役」公投案，國民黨跟民眾黨有共識，也會全力支持，公投案是投同意票。這陣子大家會用力宣傳，讓7個選區要投兩張票的選民，可以充分理解，投下正確的票。
 

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