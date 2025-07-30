勞動部挺小農！雲嘉南市集進駐國道服務區　買特產還能抽好康

▲雲嘉南分署攜手在地團體舉辦「雲嘉南好物市集」，將特色農產帶進新營服務區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在地好物上國道，雲嘉南小農出擊新營服務區！為推廣多元就業培力成果，勞動部雲嘉南分署將於8月2日（週五）在國道1號新營服務區（北上）舉辦「雲嘉南好物市集」，邀集雲林、嘉義、台南等地4家民間團體設攤，展售特色農產品，現場不僅有免費試吃、闖關遊戲，還能抽現金抵用券，讓用路人買得開心、吃得安心。

市集邀請雲林口湖梧北社區、嘉義飛雁創業協會、台南七股溪南農業區、城西社區發展協會等單位參與，帶來糖炒西瓜綿、一夜干、月亮蝦餅、小雨燕雞蛋糕、9號花生、馬林糖、爆米花等當地美食。活動當天，民眾完成小遊戲即可兌換抵用券與試吃品，希望藉此鼓勵民眾支持長期深耕地方的協會組織，推動產地直送與社區經濟。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長年推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，至今已補助近2000個計畫、創造逾1.3萬個工作機會；同時透過專家輔導協助商品升級與品牌行銷，打造具特色的社區產業鏈。新營服務區由全家便利商店營運，長期結合交通節點與地方創生平台，除設櫥窗展示，也不定期舉辦小農市集，實踐企業社會責任。更多在地好物資訊，可上「好時光靚市集」粉絲專頁與官網查詢。