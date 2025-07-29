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腹痛1個月！43歲男消化不良就醫　竟罹「直腸癌第3期」他嚇壞

▲▼腹痛1個多月！43歲男消化不良就醫　竟罹「直腸癌第3期」嚇壞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲43歲男消化不良就醫，竟罹「直腸癌第3期」嚇壞。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

43歲趙先生左腹疼痛和腹脹一個多月，雖然大便習慣改變，但無便秘或腹瀉，無血便也無家族病史，他以為只是一般的消化不良，沒想到就醫檢查後竟在直腸發現有1顆5公分腫瘤，後續確診直腸癌第3期，所幸術後接受化學治療，降低復發風險，後續持續追蹤。

阮綜合醫院直腸外科主任蔡達基指出，大腸癌因為腫瘤的位置、大小和生長方式等的不同，症狀會有所差異：腫瘤長在右側大腸，通常初期不會有什麼症狀，後期才會出現大便混著血或慢性貧血，肚子也會隱隱作痛、體重減輕等現象這些大腸癌典型症狀，40、50歲的青壯年患者初期容易被誤判為胃腸消化道發炎或功能不良。

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蔡達基指出，趙先生接受結合3D影像系統與4K高畫質放大螢幕的經肛門微創腹腔鏡手術，順利將直腸病灶腫瘤切除，雖然腫瘤沒有侵犯肛門括約肌，但考慮腸道縫合處滲漏的風險，仍為趙先生做暫時性腸造口（人工肛門），以便袋收集排泄物，等3個月後吻合處傷口完全癒合，再將腸造口關閉，就能正常排便。

▲▼腹痛1個多月！43歲男消化不良就醫　竟罹「直腸癌第3期」嚇壞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阮綜合醫院直腸外科主任蔡達基提醒，大腸癌年輕化趨勢，在40到49歲這個年齡區間的人上升幅度最快。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，體型中等並不肥胖的趙先生是大腸癌典型症狀極不明顯的病例，一、二等親也無大腸癌病史，只能推測他有吸菸習慣，血壓、血脂及膽固醇稍微偏高，以及因職業所需與個人交遊，消夜飲酒頻繁。

根據大腸癌的最新研究調查：患者年輕化的趨勢，推測與生活型態、飲食習慣和環境因素變化的確有關，菸酒對心血管、呼吸道、消化系統造成的損害就不必多說了，目前年輕世代含糖飲料取代白開水普遍居多，而精緻糖類糕點與油炸燒烤類攝食得多，含植物性纖維蔬果攝取得少，給腸道腫瘤養成環境。

研究也顯示，雖然大腸癌年輕患者有遺傳病史的比例比年長患者高，但仍有許多年輕患者是沒有明確家族史的。醫師建議，因應大腸癌年輕化趨勢，在40到49歲這個年齡區間的人上升幅度最快，為避免診斷延遲，目前衛福部已下修癌篩年齡（40歲至74歲），民眾應善用篩檢資源，以期早期發現、及時治療，而獲得更高的治癒率和存活率。

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