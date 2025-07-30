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華為重回《財富》世界500強百名榜單　京東突圍「國企」位居44名　

▲財富2025世界500強企業榜單前五名。（圖／翻攝《財富》中文網）

▲財富2025世界500強企業榜單前五名。（圖／翻攝《財富》中文網）

記者魏有德／綜合報導

《財富》雜誌昨（29）日公佈2025全球500強企業榜單，沃爾瑪（Walmart）居首，亞馬遜（Amazon.com）居次，大陸國企國家電網排行第三。在國企之外，大陸電商京東名次最高，位居44名，值得注意的是，華為時隔兩年，以83名之姿重返前100名，營收1198.128億美元，較去（2024）年上升20位。

▲華為、電動車。（圖／路透）

▲華為時隔兩年重回世界500強前百企業。（圖／路透）

《第一財經》報導，7月29日下午，2025《財富》世界500強排行榜榜單出爐。今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41.7兆美元，同比增長約1.8%，超過全球GDP的三分之一。500家上榜公司的資產總額和淨資產總額均達到自《財富》世界500強排行榜創立以來的最高峰。

在大陸科技公司方面，進入前100名的企業包括鴻海精密（28）、京東（44）、中國移動（58）、阿里巴巴（63）、華為（83）等。其中，華為時隔兩年重返前100名，拼多多成為榜單中排名提升最多的中國公司，京東集團仍是排名最高的大陸民營公司。

▲▼上海華為。（圖／路透）

▲華為。（圖／路透）

華為被視為大陸高新技術領域龍頭企業之一，其手機業務近年在總體業務營收佔比中逐漸從50%縮減至35%，去（2024）年佔比恢復至40%，不過，整體手機出貨量距往日高峰仍有差距。此外，華為在去（2024）五大業務板塊均同比增長，汽車業務收入增長數倍且首次實現盈利。

華為輪值董事長孟晚舟日前曾表示，未來三年，華為要與經濟規律逆週期，加大戰略縱深投入，錯位發展，在根技術上壓強式投入，「鴻蒙生態處於量變到質變的關鍵歷史節點，此外，最近一到兩年，則是AI終端格局形成關鍵期。」

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