卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

▲行政院長卓榮泰29日南下台南勘災，宣佈啟動雲嘉南前進指揮所，整合中央資源協助地方復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對7月28日突如其來的強降雨，造成嘉南地區多處積淹水，行政院長卓榮泰29日率中央部會團隊南下視察台南白河與後壁災情，市長黃偉哲全程陪同，卓揆正式宣佈設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由政委陳金德擔任指揮官，統整中央資源，加速災後復原與中長期治水工程推進。

黃偉哲市長指出，菁寮、長短樹一帶是本次災情重災區，28日後壁區累積雨量高達423毫米，已超過10年保護標準，導致民宅進水、水路回堵。市府第一時間已啟動緊急應變機制，啟動57座抽水站、抽水403萬噸，並預先完成物資準備與避難收容，總計撤離11人、收容10人。他強調：「市府不會放棄任何一個角落，會與中央攜手，全力防災復原。」

水利署也指出，白河甘宅橋處淹水最深達73公分，初步判定為橋梁底高過低且遭漂流木堵塞所致，後續將優先辦理河道疏浚、橋梁改建與護岸強化三項改善工程。為預防下一波雨勢，滯洪池亦已搶先排空，提升儲洪能量，並調配抽水機、防汛塊等資源支援各區防汛。

卓榮泰說，災情最重的後壁與白河，目前已有初步退水，但仍需加速清理與復原。他宣佈設定「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由陳金德政委與李孟諺顧問統籌，整合內政部、經濟部、國防部等部會及國軍資源，作為中央地方直接溝通橋樑。他也要求台水公司暫停原訂停水工程，優先恢復供水協助居民清掃環境。

面對極端氣候頻率提高，卓揆強調，中央已規劃跨年度千億規模系統性治水計畫，將納入台南市政府所提「菁寮排水整治」、「老街內水路改善」、「抽水站提升」等提案。他強調未來必須提高治水標準、強化工法效率，確保明年汛期前完成重要基礎工程，真正守住人民安全底線。