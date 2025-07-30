海嘯「為何會先到台東？」　北部卻比較晚！粉專解答

▲東部海邊。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景區管理處）

記者周亭瑋／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海今（30）日上午發生規模8.8的強震。而氣象署也發出海嘯警報，約下午1時31分影響台灣西南沿海地區。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早幫忙整理出關於海嘯的2個常見問題，掀起熱烈回響。

Q1：為什麼海嘯會先到台東、北部卻比較晚？

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A1：因為海嘯在深水區傳播比較快，台東外海是深水海盆，所以海嘯會先到；而北部外海是大陸棚（淺水區），傳播速度比較慢，所以最後才會被影響。

Q2：為什麼西南部沿海預測的海嘯比較高？

A2：海嘯進入淺水區時會減速，同時動能會轉換成位能，也就是波高會變大！

海嘯繞過恆春半島後進入西南部沿海，波高就會被放大；反觀花東沿海是深海直落型的地形，海嘯波來不及增高就直接撞上岸了，所以才會看到西南部預測的海嘯高度比較高。

▲高雄收海嘯警報，沿海恐現1公尺浪高。（圖／翻攝高雄旅遊網直播）

對此，網友們紛紛回應，「正在疑惑呢，來這裡果然找得到答案」、「專業天文科普文」、「這是ㄧ個知識與資訊俱佳的社團」、「自從我加入這裡後，考試都考一百分」、「真的很專業，但我還是不懂。反正海嘯期不要去海邊」。

另外，氣象署指出，台灣周遭海域地形複雜，海嘯波高度難以精準預測，可能根據地形有所變化，並恐持續數小時；同時也強調海嘯並非普通海浪，而是由海底地震造成的劇烈海水位變動，可能出現多次海水急退與強烈回湧，極具危險性。