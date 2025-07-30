一碰就枯萎！哀牢山發現「7株冥界之花」　每年僅露出地表40天

▲有「冥界之花」之稱的水晶蘭。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川昆蟲學家、成都華希昆蟲博物館館長趙力近日在雲南哀牢山發現，7株有「冥界之花」之稱的水晶蘭。趙力表示，水晶蘭是一種罕見且神秘的腐生植物，通體晶瑩潔白、生長於幽暗環境，依賴腐爛的有機物生存，每年僅40多天露出地表（4月至6月開花結果），難得遇到，令他又驚又喜。

據《紅星新聞》報導，趙力說道，水晶蘭除了露出地表的時間，其餘300多天都隱匿地下，所以又被稱為「冥界之花」和「幽靈草」，在武俠小說中，常被神化為可以起死回生的仙草。

▲趙力發現7株水晶蘭。（圖／翻攝自微博）

趙力表示，「偶遇水晶蘭，完全是個意外發現、意外之喜。」這次他發現的水晶蘭共分三處，共7株，分布在大約一平方公尺的範圍內，海拔高度2450公尺。

公開資料顯示，水晶蘭株高10至15公分，全株晶瑩剔透，無葉綠素，呈半透明玉白色，葉片退化為白色鱗片緊貼莖部，花朵單生於頂端，形狀像水晶雕琢的玫瑰，因無法進行光合作用，只能依靠共生真菌，從腐爛的枯枝落葉中吸收醣類、水分和無機鹽。

▲水晶蘭每年僅露出地表40幾天。（圖／翻攝自微博）

資料指出，但水晶蘭不是「蘭」，而是杜鵑花科屬多年生草本腐生植物，僅分布於海拔800至3200公尺的陰冷潮濕針葉林或針闊混合林，依賴深厚腐殖層（枯葉厚度≥5公分）、特定真菌（如花蓋菇、綠菇）及穩定低溫高濕環境。

中國雲南、廣西、陝西、四川等地均有發現水晶蘭，全球分布於北半球溫帶至寒帶山林，被列入《中國生物多樣性紅色名錄》，評定為「國家近危級」。

趙力說道，「其短暫綻放的晶瑩之美，唯有在原生山林中才能永恆，若你有幸偶遇，請遠觀勿擾，留住這份『幽冥』中的純粹，人觸碰或採摘水晶蘭後，它們會迅速變黑、枯萎，因傷口滲液氧化，且脫離共生系統無法存活，種子微小無營養儲備，即無法離開植物。」