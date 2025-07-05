20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

記者任以芳／綜合報導

大陸一名20歲女大學生程霞近日疑似在雲南麗江玉龍雪山「七號樹」一帶失聯，引起各界關注。「七號樹」位於雲南麗江玉龍雪山自然保護區內，「七號樹」以北斷崖甚至被稱為「經幡墳場」，曾有多起神秘傳說，加上地形複雜嚴峻，讓搜救困難。

▲失蹤大陸20歲女大生最後身影。（圖／翻攝 新京報）

陸媒《新京報》報導，一名20歲程性女大學生最後身影穿著藍褲子、粉上衣，在雲南麗江白沙鎮玉湖村附近失聯3天。據悉失蹤女大生有爬山出行經驗，原已訂2日返程票準備回貴州貴陽做家教。

程姓女大生姐姐表示，妹妹於本月1日早上從玉湖村的民宿出發徒步，11時許曾說因為行動電源有問題，還說有點爬不上去，準備撤了下山。

大陸麗江藍天救援隊人員猜測，女大生可能往未開放區域「七號樹」方向走，該區域屬於玉龍雪山自然保護區內的未開發地段，根據規定不對外開放。連日來山區氣候多變，出現降雨與濃霧，搜救難度大增，迄今尚未發現明確線索。

▲ 大陸20歲女大生疑似失蹤玉龍雪山為開放區域「七號樹」。（圖／翻攝 新京報）

雲南的玉龍雪山為麗江著名高山風景區，主峰海拔超過5500公尺，山勢險峻、氣候多變。景區內部分未開放區域，如「牛奶湖」、「七號樹」等，因地形地貌特殊、氣溫起伏劇烈、通訊信號不穩定，過去已發生多起遊客迷路、被困事件。

玉龍縣應急管理局副局長郭蹬躍指出，類似警情處理耗時常達數小時甚至十數小時，且被困者多數位於偏僻山谷，救援車輛無法通行，只能靠人力徒步深入救援，過程中傷亡風險極高。目前，警方與搜救人員繼續擴大搜尋區域，並持續調閱手機訊號紀錄與沿途監控畫面。

「七號樹」位於玉龍雪山保護區未開發區域，海拔3867米至4210米之間，需從玉湖村（海拔2700米）徒步抵達‌，必經「流沙坡」「螞蝗壩」「箭竹林」三大險境，單程9公里需爬升1700米，最高點達4300米，部分路段可見度僅10米‌。因為屬於玉龍雪山自然保護區核心區，立牌禁止遊客私自進入‌。

由於進入難度高、通訊不穩、地形複雜，「七號樹」一帶長年少有人煙，加上曾多次傳出遊客迷路、失聯甚至遇難的事件，因此在當地流傳出一系列神秘傳聞與靈異故事。當地納西族視其為聖山，相傳山中有守護靈，外人若未經許可進入禁地。

當地嚮導流傳，「七號樹」以北斷崖稱「經幡墳場」，五彩布條纏繞枯樹，象徵山靈對擅闖者的標記。傳說中，被布條纏足者將永遠徘徊於霧障‌。2024年曾發生登山客失蹤事件，其遺留裝備上發現‌嶄新經幡纏繞‌，繩結手法與30年前失蹤採藥人包裹一致‌。

玉龍雪山省級自然保護區管護局副局長也向媒體指出，「部分年輕人喜歡追求新鮮刺激，以去戶外冒險為榮。一有空閒就互相邀約到野外，到未開發的原生態『野景區』徒步探險，有的甚至是孤身一人前往。」

他也表示，管護局已採取一些必要的防護措施，如加大法律法規宣傳、完善重要進出口警示警告標識、加強巡邏巡護、強化法治懲戒等來推動提升遊客安全意識，有效減少旅遊安全事件發生。