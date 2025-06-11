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大陸 大陸焦點 特派現場

陸代駕停2棵樹中間「前後零縫隙」　車主酒醒一看傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

中國雲南昆明一名車主日前酒後請代駕將自己送回家，還指定停車位，沒想到隔天酒醒一看，車子竟然停在兩棵樹中間，幾乎沒有縫隙，最後他花了10分鐘強行將車開出，造成車頭毀損。影片曝光之後，掀起中國網友兩派意見熱議，一派人覺得這位代駕的技術真的厲害，另一派人則質疑是車主自導自演。

代駕。（圖／翻攝自微博／閃電新聞）

▲夏姓車主請代駕將車子停在兩棵樹中間，隔天自己一看卻傻眼了。（圖／翻攝自微博／閃電新聞）

根據陸媒《閃電新聞》報導，夏姓車主7日受訪時提到，日前他酒後請代駕送自己回家，因為回家的時間比較晚，可以停車的地方只剩「兩棵樹中間的空位」，他要求代駕把車停在該位置，代駕本來沒什麼把握，最後是他保證就算造成車損也不會求償，代駕才勉強將車停進去。

結果隔天一早夏姓車主準備外出時，看到自己的車子幾乎可以說是嚴密貼合在兩棵樹中間，當場傻眼，就連社區管理員也忍不住詢問到底是怎麼停進去的，最後他花了10分鐘強行將車子挪出，導致車輛保險桿損壞。

相關影片在微博傳開，網友們紛紛留言開玩笑，「技術是真的好，給我錢我都停不進去」、「把那個代駕再叫來，讓他把車開出來啊」、「代駕這工作，也不是會開車就能做的」。不過，也有不少網友質疑車主自導自演，認為車子應該是被堆高機（又稱叉式起重車）硬卡進兩棵樹中間的，根本沒有所謂的代駕。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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