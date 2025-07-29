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貸款41萬只拿26萬！護理師慘被「詐中詐」 ：以為重生，是惡夢開始

▲▼融資公司、地下錢莊。（圖／資料照）

▲近期不斷發生融資公司與詐騙產業結合的案例。（圖／資料照） 

 記者潘姿吟、林緯平／專題報導

「不會算嗎？利息那麼高還敢借？」、「貪圖享樂才會要借錢」，深陷債務泥沼、以債養債者，常被外界譏笑是自作自受。然而，長期關注債務人議題的學者及社工觀察，從2005年爆發的卡債風暴（舊型態債務），到近年崛起的融資租賃貸款（新型態債務），過度消費並非這群債務人借款的主因，他們多半是經濟弱勢，為了維持生計，先借錢應急，並非單純的「愛花錢」。

《東森新媒體ETtoday》深入調查融資業亂象過程中發現，每一位受害者的遭遇看似各自獨立，背後竟幾乎都繫於同一個轉折點：疫情。絕大多數當事人的困境始於疫情衝擊，生活壓力陡增，經濟防線瞬間崩潰。

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當中就有一名在北部教學醫院擔任護理師的周小姐，歷經 3 年高壓抗疫後，一心尋求被動收入，沒想到迎來的不是喘息，而是窒息。她將全部積蓄與信貸 100 萬投入翡翠投資，結果連顆石頭都沒看到，從此背債。為了解套、她尋求債務整合，卻落入新型債務陷阱，被誘刷36萬「律師費」，再辦下虛構的「裝潢貸款」，還被代辦抽走41%手續費。疫情期間救人無數的她，如今，只能眼睜睜看著自己的生活，逐漸缺氧。

周小姐說：「代辦幫我向和潤申請了41萬9,400元的貸款，但扣掉手續費、代辦費、仲介費等各種費用，我實拿的只有24萬6,000元，卻要負擔全額還款，後來算一算這些收費名目，利息竟高達42%。」

▲周小姐自述遭話術而進行融資貸款的過程。

採訪中，我們詢問周小姐為何明知仲介費用高昂仍簽約借款？她憤慨回應：「他們的手法看似替你著想，實則想方設法讓你借更多錢。且律師事務所不斷灌輸『融資貸款款項也能納入債務協商』，當時我認為後續仍需他們幫忙處理債務，不想得罪對方，就簽了下去。」

▲▼輔仁大學社會學系副教授吳宗昇。（圖／記者潘姿吟攝）

▲吳宗昇長期關注債務人議題。（圖／記者潘姿吟攝）

輔仁大學社會學系副教授吳宗昇指出，當前許多融資公司、代辦公司常自稱法律事務所或債務整合公司，形成一個龐大的體系，對中下階層造成二度傷害。

擁有10多年協助債務人經驗的李姓社工補充，新型態債務大量出現與疫情密切相關，表面原因是經濟入不敷出，但「被詐騙」引發的債務現象尤為引人關注。過去傳統債務中罕見，現今新型債務中詐騙比例顯著上升，成為新課題。

看完整專題：「新型態債務」瘟疫下　被困住的人生

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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