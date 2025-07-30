5原因引發「猛爆性肝炎」　沈玉琳傳送進加護

▲沈玉琳傳出猛爆性肝炎住院。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

57歲知名主持人沈玉琳，傳出爆性肝炎及腦水腫，29日送往內湖三軍總醫院進行治療，甚至進入加護病房。猛爆性肝炎醫學名稱為「急性肝衰竭」，家醫科醫師也列出造成猛爆性肝炎的5大原因，「不只是跟熬夜覺得累有關」。

根據沈玉琳身邊友人透露，沈玉琳本身就有B型肝炎，29日住院檢查出黃疸指數過高，而引發猛爆性肝炎及腦水腫。家醫科醫師陳敬睿過去就曾列出5項引起猛爆性肝炎的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲引發「猛爆性肝炎」5個原因。（圖／翻攝臉書／家醫科 陳敬睿醫師）

陳敬睿在臉書粉專《家醫科 陳敬睿醫師》列出5大原因：

1.病毒性肝炎：最常見原因就是「B型肝炎」引起的病毒性肝炎，約有1%會導致猛爆性肝炎；A型肝炎則有約0.1%的機率；至於C型肝炎則較罕見。

2.藥物誘發：過量服用特定種類藥物，也可能引起猛爆性肝炎，其中主要成分為「乙醯胺酚」的鎮痛解熱藥物（俗稱普拿疼）最常見。若未聽醫囑而過量服藥，當毒性代謝物無法被排出，造成大量肝細胞壞死引發肝功能異常。其他如降尿酸藥物，某些治療肺結核藥物也可能誘發肝損傷。

3.亂服草藥、偏方：服用來路不明的草藥、中藥和補品，可能因含有肝毒性成分而釀成急性肝衰竭。

4.飲酒過量：酒精性肝病的患者若長期大量喝酒，當身體免疫反應被誘發，大量肝細胞發炎甚至壞死，便會造成急性肝衰竭。

5.代謝異常疾病：例如雷氏症候群、威爾遜氏症、妊娠性脂肪肝等，但並不常見。

陳敬睿提醒，猛爆性肝炎（急性肝衰竭）是高危險、高致死率的肝臟疾病，不一定和長期熬夜太累有關，在台灣有超過60%的急性肝衰竭與B型肝炎感染直接相關。