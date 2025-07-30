沈玉琳傳猛爆性肝炎！　粉絲敲碗「保姆故事」原因曝光

記者葉國吏／綜合報導

沈玉琳驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中。消息曝光後許多粉絲湧入他的粉絲專頁留言打氣，敲碗表示還要聽他說保姆的故事。

▲沈玉琳。（圖／記者李毓康攝）

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沈玉琳住院消息曝光後，許多粉絲湧入「沈玉琳的御琳軍」臉書粉專留言打氣「玉琳哥還好嗎？祝你早日康復」、「玉琳哥加油，早日康復！台灣演藝圈不能沒有你」、「我覺得台灣綜藝你最好笑，而且不倚老賣老！！！」、「祝你平平安安～我還要繼續聽到你說保姆的故事～～」

▲沈玉琳受邀到校園演講。（圖／台北海大提供）

沈玉琳過去在節目《康熙來了》爆料好友潘若迪跟保姆泡澡的故事，《ETtoday東森新媒體》曾報導「校園演講被問「潘若迪保母事件」 沈玉琳還原真相」，沈玉琳在台北海大開講時，就被同學問到「老保姆事件」，當時沈玉琳說，因潘若迪瞎掰說他「拉」在潘家白沙發上，「你惹到我了，所以我才把隱藏在心中很多年的秘密『老保母泡澡事件』，就在《康熙來了》磅磅磅講出來了。」

沈玉琳笑著爆料，潘若迪保母大潘兩歲，又都喜歡黃梅調，偶爾對唱，「久了就唱出感情來了」。他接著搞笑說，一次潘到公園運動完，回家剛好保母正在幫潘女兒洗澡，「這謎團經過我證實，就是有的啦！」