沈玉琳傳猛爆性肝炎！　2癥狀注意致死率80%

▲主持人沈玉琳傳猛爆性肝炎住院。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

57歲知名主持人沈玉琳，傳出爆性肝炎及腦水腫，29日送往內湖三軍總醫院進行治療，甚至進入加護病房。猛爆性肝炎醫學名稱為「急性肝衰竭」，未適時治療致死率達80%，為所有肝炎中死亡率最高。醫師也分析致病5原因，「病程發展快，一旦發現皮膚或眼白發黃應立即就醫」。

社團法人台灣肝病醫療策進會在官網衛教文中指出，猛爆性肝炎為肝細胞突然大量死亡，造成肝的排毒、代謝、製造等功能下降甚至喪失，初期症狀包括食慾欠佳、疲倦、噁心等，都與其他肝病相似，因此要確診是否為猛爆性肝炎，除了問診、抽血檢驗肝功能指數外，「黃疸後8週發生肝腦病變」即為一明確定義。

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台灣肝病醫療策進會說明，黃疸為猛爆性肝炎發生的最初徵兆。肝臟是人體重要的代謝器官，因肝臟細胞出現大量壞死，而自動修復的再生機制趕不及壞死的速度時，就會降低代謝功能，包括膽紅素、氨或細菌分解產生的毒素開始藉由血液流到身體重要的器官，首先是膽汁中的膽紅素逐漸累積在皮膚、眼睛等部位，導致排出茶色尿，皮膚及眼白變黃，形成明顯的黃疸現象。

▲猛爆性肝炎醫學名稱為「急性肝衰竭」，未適時治療致死率達80%。（示意圖／本報資料照）

家醫科醫師陳敬睿也曾在粉專《家醫科 陳敬睿醫師》分析造成急性肝衰竭5大原因：

1.病毒性肝炎：最常見原因就是「B型肝炎」引起的病毒性肝炎，約有1%會導致猛爆性肝炎；A型肝炎則有約0.1%的機率；至於C型肝炎則較罕見。

2.藥物誘發：過量服用特定種類藥物，也可能引起猛爆性肝炎，其中主要成分為「乙醯胺酚」的鎮痛解熱藥物（俗稱普拿疼）最常見。若未聽醫囑而過量服藥，當毒性代謝物無法被排出，造成大量肝細胞壞死引發肝功能異常。其他如降尿酸藥物，某些治療肺結核藥物也可能誘發肝損傷。

3.亂服草藥、偏方：服用來路不明的草藥、中藥和補品，可能因含有肝毒性成分而釀成急性肝衰竭。

4.飲酒過量：酒精性肝病的患者若長期大量喝酒，當身體免疫反應被誘發，大量肝細胞發炎甚至壞死，便會造成急性肝衰竭。

5.代謝異常疾病：例如雷氏症候群、威爾遜氏症、妊娠性脂肪肝等，但並不常見。

陳敬睿提醒，急性肝衰竭是高危險、高致死率的肝臟疾病，「不一定和長期熬夜太累有關」，在台灣有超過60%的急性肝衰竭與B型肝炎感染直接相關 。因此他呼籲，本身感染病毒性肝炎（A、B、C型肝炎）的患者，即使無症狀也要定期回診檢查肝機能，平時要均衡飲食、規律作息，防止肝指數飆高。