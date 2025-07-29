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獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會　贈迅雷救援協會救災設備

▲國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會，捐贈迅雷救援協會救災設備

▲國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會，捐贈迅雷救援協會救災設備。（圖／獅子會300B 3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化桃園市災害救援能量，提升搜救效能，國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會（LCTF)，並與桃園市政府消防局合作，捐贈桃園市迅雷救援協會無人機裝備和照明設備救援器材，期以科技賦能災害應變，守護桃園市民的生命與財產安全。

國際獅子會300B 3區29日指出，此一計畫於2025年3月24日提出申請，特別感謝300B 3區創區總監葉順英獅友的大力支持與無私奉獻，個人大額捐贈LCTF基金會50餘萬元，並帶動大誠獅子會全體獅友百分百響應捐款，成功向台灣獅子會基金會（LCTF）爭取新臺幣320,000元補助，4月底前完成設備建置與驗收，日前舉行正式捐贈儀式。

▲國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會，捐贈迅雷救援協會救災設備

▲捐贈桃園市迅雷救援協會無人機裝備和照明設備救援器材。（圖／獅子會300B 3區提供）

此次捐贈由芙蓉獅子會與大誠獅子會共同發起，同時也獲得LCTF基金會創辦人邱文彬獅友及現任董事長王釭坪獅友，帶領全體基金會董監事與服務團隊，審慎評估並核准撥款，促成此次計畫落地實施。

▲國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會，捐贈迅雷救援協會救災設備

▲國際獅子會300B 3區攜手台灣獅子會基金會，捐贈迅雷救援協會救災設備。（圖／獅子會300B 3區提供）

而捐贈的無人機裝備將大幅提升災害現場即時影像回傳與災情研判效率，照明設備則解決夜間救援視野不足問題，讓救援行動更加安全迅速，爭取黃金救援時間，保護更多生命與財產。

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