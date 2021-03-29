獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

▲國際獅子會300G2區舉辦CPR+AED急救訓練課程暨訓練用安妮捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

有鑑於心臟血管疾病長期高居國人十大死因的前三名，國際獅子會300G2區131個分會，28日於位於桃園青埔的台灣獅子會基金會會館，舉辦CPR+AED急救訓練課程暨訓練用安妮捐贈。300G2區總監魏淑蓮說，未來該區各分會於交接授証，除了鐘錘以外，還要交接教具「安妮」，請各分會安妮要保存完整。

▲CPR及AED急救訓練由楊嘉俊獅友擔任專業講師。（圖／記者楊淑媛攝）

魏淑蓮指出，往年獅子會舉辦CPR教學，多半只是完成課程後，因沒有教具安妮，並無法熟練急救過程，一旦急需用的時候也是措手不及；而今天邀請的CPR主席楊嘉俊獅友，不但具有專業很會教，也與台灣獅子會基金會捐贈給G2區131個分會每個分會價值5,000元訓練用安妮人偶。

▲國際獅子會300G2區舉辦CPR+AED急救訓練課程。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，未來300G2區131個分會交接授証，除了鐘錘以外，還要交接安妮人偶，請各分會今天受理教具安妮人偶捐贈後，一定要保存完整。「那，安妮要做什麼用？」魏淑蓮說，300G2區有5,000個獅友，有5,000個家庭，每一年我們5,000個獅友到社會各團體，一年辦理10場CPR+AED急救訓練課程活動，相信全民都會CPR的急救方法，面臨突發意外時，能即時救治，讓生命安全多一分保障。

國際獅子會300G2區第17屆(2020-2021年度) 總監魏淑蓮，於去年7月上任後迄今，不畏疫情影響，帶領131個分會近5,000名獅友心手相連投入社會服務，持續推動各項大型公益活動，各界有目共賭。魏淑蓮說，2020-2021年度

總監與各分會會長推動公益活動，一切都是做真的、真的做，而且是做最好的，雖然即將卸任，也不忘把應有的責任做好做滿。

國際獅子會300G2舉辦的CPR+AED急救訓練課程暨訓練用安妮捐贈，由長期熱心推動CPR及AED急救訓練的楊嘉俊獅友擔任專業講師，楊嘉俊獅友感念父親曾受惠於AED之急救功能而及時獲救，遂發願將對父親的愛傳播到社會，所以多年來，積極到各校園團體演講推廣CPR及AED急救訓練，並自費捐贈急救訓練安妮人偶。包括：台灣獅子會基金會創辦人邱文彬、董事長王銓榮、財務長王文全以及300G2總監魏淑蓮、財務長周矢綾、獅訊社總編輯林永明及131個分會代表約200人參加急救訓練課程。

▶Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便