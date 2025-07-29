前院種原生植物遭批「醜陋不堪」　美華裔女挨罰近6萬

▲美國一名華裔女子因在庭院種植原生植物，遭罰2000美元（約新台幣5.9萬元）。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國紐約州長島新海德公園（New Hyde Park）村一名華裔女子張希琳（音譯，Xilin Zhang）日前因將自家前院草皮改種原生植物，遭當地政府以違反美觀為由，開罰2000美元（約新台幣5.9萬元）。儘管她強調此舉有益生態並獲官方補助，但當地市長仍直言她的庭院「醜得難以接受」，讓她頗感無奈。

綜合《CBS新聞》等媒體報導，張希琳透過一筆350美元（約新台幣1萬元）的地方補助，將自家前院草坪全面改為原生植物花園。她對此表示，這是很自然的風貌，能吸引很多蝴蝶、蜜蜂和鳥類，不像過去的草坪只是擺著好看，卻一點用也沒有。

儘管她遵循補助初衷從事環保美化，卻收到來自新海德公園村政府的開罰通知，理由是她的庭院違反當地景觀規定，並被形容為「難看」。村長克里斯多福迪范（Christopher Devane）接受媒體訪問時直言，「這個前院的模樣就是醜，當醜到某種程度時，就該直說那就是醜。」

此案經4次法院審理，張希琳最終與村方達成協議，只要她維持花園高度低於4英尺（約122公分），就撤銷罰單。村長雖然接受此結果，但仍表示若希望這類原生植物花園普及，外觀必須更具吸引力，他認為「應該有更折衷的做法，但這還個不是」。

此起事件引發支持原生植物景觀的環保團體聲援。非營利組織「野化長島（Rewild Long Island）」主席拉朱拉詹（Raju Rajan）指出，許多長島市鎮正在鼓勵居民種植野花，目的在於減少汙染物進入海灣。他也強調，原生植物不僅美觀，也提供鳥類與昆蟲食物與棲地，有助維持生態系統。

紐約州華盛頓港（Port Washington）水務委員會主席明蒂傑曼（Mindy Germain）則指出，「永續性的花園不只賞心悅目，還能保護我們的飲用水。」她進一步補充，大型草皮消耗大量地下水資源，轉種原生植物有助保育水源。

專家說明，傳統草皮的根系約僅5公分深，但原生植物根系可達4.5公尺，能吸收約為草皮10倍的雨水，對緩解都市淹水與補注地下水有實質幫助。美國目前已有多個城市響應推動原生植物法規，包括威斯康辛州綠灣、俄亥俄州辛辛那提與華盛頓州貝爾維尤。張希琳也希望藉自身經歷，喚起大眾對庭院美感的包容與反思。她在自家庭園立起「這個不是疏於管理，而是有意識的選擇」的標語，並呼籲「我們應該鼓勵大家做正確的、對地球有益的事」。

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