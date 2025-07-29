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路邊車輛全消失！北京「洪災已致30死」　居民嚇：1hr淹掉1樓

記者廖翊慈／綜合報導

北京市多地近日受極端強降雨影響，截至29日早上8點，已導致30人因災死亡，其中密雲區28人，延慶區2人，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量在密雲郎房峪和朱家峪，達543.4毫米。當地居民表示，洪水一下子就淹到腰了。

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼洪水一下就淹過一樓。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，北京29日強降雨持續，其中6時至7時，全中國降水排行榜前十名中「北京佔六位」，朝陽降雨量22.2毫米下至全中國第一；7時至8時，海淀、房山降水量位於全國前十。今天白天，北京大部降雨持續，部分地區雨勢猛烈，可達暴雨量級，局部或現大暴雨。

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲被沖走的車輛卡在一起。（圖／翻攝自微博）

多位居民拍下的影片、照片顯示，一小時內，洪水已淹掉一般住宅區的1樓，路邊的車輛也被淹沒掉。有人直呼，「這降雨量太恐怖了，下水道根本來不及排，好多車一起被沖走卡在一起」、「比南方刮颱風還可怕，死那麼多人」、「洪水把道路都沖塌了，現在村裡人都失聯了，我老爸還在老家」。

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲北京洪災。（圖／翻攝自微博，上同）

氣象專家對此次洪災分析，極端暴雨成因複雜，首先是由於副熱帶高壓穩定盤踞在異常偏北的區域，華北這一帶正處在副熱帶高壓的邊緣，暖濕氣流非常強盛，並持續傳輸水氣、加上在海上的颱風一定程度上，助力了水氣的輸送，使得華北一帶降雨量大增，另外，還要再疊加暖濕氣流在山前抬升，進而形成列車效應，這才造成了近期這種頻繁對流，降水猛烈的情況。

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