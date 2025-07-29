　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

即買即用不設底價！新北分署8/5拍賣罕見「洗切蔬果自動設備」

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，以及轎車、挑高店面等物件。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署全國各分署下周二（8月5日）舉行每月1次「123聯合拍賣會」，新北分署將首度拍賣1套罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，不設底價，號稱即買即用，鼓勵有意拓展產能或更新機具的食品加工、中央廚房業者，踴躍競拍。

這套「自動化蔬果清洗及裁切設備」包含11個部件，可自動化清洗蔬果、消毒、裁切與包裝，來自1家獲得農糧署冷鏈設備補助款、卻沒依約營運的廠商，經農糧署聲請查封、委託新北分署拍賣抵償324萬元補助款。

新北分署第1次拍賣這種機具，決定不設底價、自由競拍，訂於下周二在新北分署12樓拍賣室拍賣，由於整套機具體積不小，暫存於農糧署北區分署位於新北市樹林區立仁街倉庫，新北分署開放有意投標者，於下周一（4日）上午10點到11點，可到倉庫驗貨。

新北分署另準備其他拍賣物件，包括1輛2014年9月出廠、排氣量2198cc的納智捷LUXGEN轎車，行駛里程數約12萬3174公里，還有1輛2000年出廠、排氣量1597cc的日產NISSAN轎車，行駛里程數約21萬1230公里，同樣均不設底價。

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，以及轎車、挑高店面等物件。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」拍賣的其中1輛轎車。（圖／新北分署提供）

此外，還有板信、陽信、華泰商銀、宇川精密材料科技股份有限公司等實體股票、1式商標權及1檔出資額，等候有緣人。

至於等候拍賣的不動產物件，包括新北市新莊區新北大道7段「伊吉邦社區」1處1樓挑高店面，鄰近捷運丹鳳站及貴和站，1樓約34坪，含主建物約18坪，公設約16坪，以及地下1樓約596坪，含主建物約370坪、公設約226坪，是創業設點或投資收租的絕佳選擇，目前空置，拍定後點交，第4拍底價僅3392萬元。

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，以及轎車、挑高店面等物件。（圖／新北分署提供）

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣1處挑高店面物件。（圖／新北分署提供）

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，以及轎車、挑高店面等物件。（圖／新北分署提供）

同日另拍賣新北市板橋、三重、林口、三峽、鶯歌、樹林、永和、中和及泰山等區多筆土地，歡迎對不動產投資有興趣的民眾參與投標。

新北分署提醒，參與不動產現場投標者，自當日下午2時30分起開始投標，至3時整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應於拍賣日前1日，將通訊投標書以雙掛號方式送達新北分署專用郵政信箱。

新北分署指出，拍賣資訊如與拍賣公告所載不符，應以拍賣公告為準。欲知新北分署拍賣動產及不動產詳情、及如何辦理通訊投標，可查詢新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/）。拍賣當日將全程以臉書直播，並提供QR Code供民眾連結獲取即時拍賣資訊，歡迎運用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列
快訊／鴻海有大事要公布！　明天暫停交易
快訊／中南部今晚降雨更劇烈！高雄明是否停班課18:30宣布
快訊／酷聖石給客人喝消毒水！遭勒令停業移送法辦
醫院前路口　斑馬線上行人遭撞死
吳宗憲否認砲轟小S！　陶晶瑩說話了「都會留下紀錄」：是AI嗎
見「大量股票獲利」　他3000多萬被騙光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男登屋我尾山失聯13天昨尋獲　遺體今下午交還家屬

重刑犯保外就醫摩鐵性侵2賣淫女　「手戴佛珠」趴地落網畫面曝

快訊／酷聖石給客人喝消毒水！食安處開鍘...勒令停業移送法辦

台積電嘉義AP7廠工地成汪洋　工程機具全泡水影片曝

台中女和弟打官司「不明液體潑律師」還嗆殺掉她　6罪起訴慘了

詐團冒租客誘投資　北市包租公4個月遭詐3千萬！21人被逮

陽光棒球夏令營歡樂登場　職棒球星擔任神秘嘉賓

豪宅淪犯罪現場！富商司機3度猥褻2清潔女　她掙扎反挨揍

雨彈一波波！高雄市區人孔蓋狂湧水柱　百貨旁上演「水舞秀」

撞飛斑馬線上行人奪命！花蓮女駕駛「沒帶手機」　狂奔派出所報案

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

快訊／男登屋我尾山失聯13天昨尋獲　遺體今下午交還家屬

重刑犯保外就醫摩鐵性侵2賣淫女　「手戴佛珠」趴地落網畫面曝

快訊／酷聖石給客人喝消毒水！食安處開鍘...勒令停業移送法辦

台積電嘉義AP7廠工地成汪洋　工程機具全泡水影片曝

台中女和弟打官司「不明液體潑律師」還嗆殺掉她　6罪起訴慘了

詐團冒租客誘投資　北市包租公4個月遭詐3千萬！21人被逮

陽光棒球夏令營歡樂登場　職棒球星擔任神秘嘉賓

豪宅淪犯罪現場！富商司機3度猥褻2清潔女　她掙扎反挨揍

雨彈一波波！高雄市區人孔蓋狂湧水柱　百貨旁上演「水舞秀」

撞飛斑馬線上行人奪命！花蓮女駕駛「沒帶手機」　狂奔派出所報案

直擊／Kson「手拿珍奶」激瘦現身台灣　聽關鍵字乖乖嚇到…不要了

悍將本土先發輪值變陣　陳仕朋調往牛棚

「路跑女神」雷理莎擔任配速員　RUN for 99半馬破百挑戰賽登場

快訊／男登屋我尾山失聯13天昨尋獲　遺體今下午交還家屬

今夏最潮「讓AI幫你點酒」！KK Bar獨創「6款高粱特調＋大人系霜淇淋」快閃華山

東元電機重大消息待揭露　明暫停交易

西南氣流增強「明天雨區擴大」　未來一周全台濕答答

鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

林可彤悄搬離台灣「移居美國」！　祖雄驚：哇，是我後知後覺嗎？

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

社會熱門新聞

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

箱屍「位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

人妻狂讚「學長很厲害」　綠夫崩潰怒告

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

即／拖板車司機裝載螺旋鑽頭　慘遭前後夾擊慘死

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

泰山工人11樓搭鷹架失足　送醫不治

即／遭螺旋鑽頭夾擊　林口男命危送醫

即／119名高階警官人令曝　黃明昭破天荒回任警大校長

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

更多熱門

相關新聞

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

下周二（8月5日）為行政執行署全國各分署每月1次「123聯合拍賣會」，台北分署將第2度拍賣1架原屬遠東航空的MD-82型客機，底價360萬元，另拍賣包括北市中正區1塊商3土地在內的19筆土地與2筆建物，邀請有意競標民眾踴躍參與。

街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉背景一次看

街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉背景一次看

街口支付母公司遭查封「掀用戶逃命潮」　網喊2招自保

街口支付母公司遭查封「掀用戶逃命潮」　網喊2招自保

遭樋口夫婦提告！女房東反告　曝：牙被打到碎裂

遭樋口夫婦提告！女房東反告　曝：牙被打到碎裂

保險法修法三讀通過　豁免條款14萬元門檻

保險法修法三讀通過　豁免條款14萬元門檻

關鍵字：

行政執行署新北分署食品加工中央廚房查封強制執行

讀者迴響

熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播陪伴新光醫院副院長！私密互動被直擊

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

B2首發聲

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面