即買即用不設底價！新北分署8/5拍賣罕見「洗切蔬果自動設備」

▲行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署全國各分署下周二（8月5日）舉行每月1次「123聯合拍賣會」，新北分署將首度拍賣1套罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，不設底價，號稱即買即用，鼓勵有意拓展產能或更新機具的食品加工、中央廚房業者，踴躍競拍。

這套「自動化蔬果清洗及裁切設備」包含11個部件，可自動化清洗蔬果、消毒、裁切與包裝，來自1家獲得農糧署冷鏈設備補助款、卻沒依約營運的廠商，經農糧署聲請查封、委託新北分署拍賣抵償324萬元補助款。

新北分署第1次拍賣這種機具，決定不設底價、自由競拍，訂於下周二在新北分署12樓拍賣室拍賣，由於整套機具體積不小，暫存於農糧署北區分署位於新北市樹林區立仁街倉庫，新北分署開放有意投標者，於下周一（4日）上午10點到11點，可到倉庫驗貨。

新北分署另準備其他拍賣物件，包括1輛2014年9月出廠、排氣量2198cc的納智捷LUXGEN轎車，行駛里程數約12萬3174公里，還有1輛2000年出廠、排氣量1597cc的日產NISSAN轎車，行駛里程數約21萬1230公里，同樣均不設底價。

▲行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」拍賣的其中1輛轎車。（圖／新北分署提供）

此外，還有板信、陽信、華泰商銀、宇川精密材料科技股份有限公司等實體股票、1式商標權及1檔出資額，等候有緣人。

至於等候拍賣的不動產物件，包括新北市新莊區新北大道7段「伊吉邦社區」1處1樓挑高店面，鄰近捷運丹鳳站及貴和站，1樓約34坪，含主建物約18坪，公設約16坪，以及地下1樓約596坪，含主建物約370坪、公設約226坪，是創業設點或投資收租的絕佳選擇，目前空置，拍定後點交，第4拍底價僅3392萬元。

▲▼行政執行署新北分署訂於8月5日「123聯合拍賣會」，拍賣1處挑高店面物件。（圖／新北分署提供）

同日另拍賣新北市板橋、三重、林口、三峽、鶯歌、樹林、永和、中和及泰山等區多筆土地，歡迎對不動產投資有興趣的民眾參與投標。

新北分署提醒，參與不動產現場投標者，自當日下午2時30分起開始投標，至3時整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應於拍賣日前1日，將通訊投標書以雙掛號方式送達新北分署專用郵政信箱。

新北分署指出，拍賣資訊如與拍賣公告所載不符，應以拍賣公告為準。欲知新北分署拍賣動產及不動產詳情、及如何辦理通訊投標，可查詢新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/）。拍賣當日將全程以臉書直播，並提供QR Code供民眾連結獲取即時拍賣資訊，歡迎運用。