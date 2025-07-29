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想用360萬元買1架飛機？前遠航所屬MD-82　8/5第2度拍賣

▲▼行政執行署台北分署將第2度拍賣先前屬於遠東航空的1架麥道MD-82型客機，底價360萬元。（圖／台北分署提供）

▲遠東航空的1架麥道MD-82型客機被查封賣給威碩公司，又因積欠機場費用被查封，第2次拍賣底價360萬元。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

下周二（8月5日）為行政執行署全國各分署每月1次「123聯合拍賣會」，台北分署將第2度拍賣1架原屬遠東航空的MD-82型客機，底價360萬元，另拍賣包括北市中正區1塊商3土地在內的19筆土地與2筆建物，邀請有意競標民眾踴躍參與。

台北分署第2度拍賣的MD-82型客機，編號B-28017，載客量165人，在遠東航空2019年底無預警停飛、民航局與稅捐等機關陸續兌遠航強制執行催討罰鍰、欠款後，這架客機2020年被查封、以底價672萬元3度拍賣，降到450萬元仍流標，轉為特別變賣程序，隔年（2021年）2月由威碩公司以450萬元買下。

據悉，威碩公司從事航空器零件、精密儀器等批發業務，這架客機機齡甚舊，當時外界猜測威碩想拆售飛機零件、而非花費數千萬元維修復飛，威碩從未公開解釋用途，卻把這架客機長期停在松山機場，並從2023年起，積欠民航局台北國際航空站場站停留費等費用，共逾900萬元。

經民航局申請，台北分署再度查封，本月（7月）的「123聯合拍賣會」以底價450萬元拍賣，因這架客機已無法飛行、乏人問津，台北分署降低底價為360萬元，訂於下月再度拍賣，標榜航空器屬於稀有且具高度話題性的物件，喊話有興趣的民眾把握機會，「將這架具有故事性的飛機納為己有」。

台北分署下月拍賣另1焦點，為吳姓女受刑人被查扣的1塊位於北市中正區羅斯福路二段巷內的商3土地，面積126平方公尺、吳女持分211/10000，她因犯新北市汐止區「祭祀公業保儀大夫」土地徵收弊案，被檢方查扣這塊土地囑託台北分署拍賣，底價僅183萬元。

此外，台北分署同場還將拍賣北市文山區、松山區、萬華區，以及新北市新店區等18筆土地及2筆建物，歡迎有意投資或購屋之民眾踴躍參與。

台北分署提醒，分署目前並無利用網路商城或網路實施拍賣，皆為現場實體拍賣，拍賣地點亦會在拍賣公告上載明，並公告在分署官網。民眾如果有相關拍賣問題，可逕洽台北分署(02-25216555)，切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

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