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街口支付母公司遭查封「掀用戶逃命潮」　網喊2招自保

街口支付母公司遭查封！大批用戶「逃命潮」　網急喊2方式先自保

▲街口支付以681萬用戶數名列台灣第二大電子支付平台。（圖／翻攝自街口支付官網）

文／CTWANT

電子支付平台「街口支付」因母公司街口金融科技公司，捲入與泰山企業36億元股權交易糾紛，遭台北地院判決交易無效並准假執行。法院昨（10日）前往街口金科總部查封資產，消息震撼市場，也引發681萬名用戶對資金安全的憂慮。

根據金管會資料，截至5月底，街口支付以681萬用戶數名列台灣第二大電子支付平台，僅次於一卡通的694萬人。

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事件起因於2023年5月，泰山前經營團隊決議投資街口金科36億元購買約四成股權，後因經營權更替，泰山新團隊質疑交易程序違法，向法院提告。台北地院今年5月判決泰山勝訴，街口金科需返還投資款並支付利息，法院並准許假執行查封債務人資產。

昨日下午法院人員與警方前往街口金科總部查封，惟現場資產歸街口支付使用，並無街口金科財產，執行暫告無果。法院將依債權人補充資料續行查封，泰山並考慮聲請拍賣或進一步追訴。

對此，街口金科創辦人胡亦嘉強調交易合法，否認資金憑空消失。但法院調查顯示，原本匯入的36億元資金已遭轉出，目前帳戶幾無資產，「36億」去向未明。街口支付則持續澄清，母公司法律糾紛與其營運無涉，平台運作與用戶資金安全無虞，呼籲外界勿過度聯想。

儘管街口支付聲明強調自身為獨立子公司，財務與業務皆與母公司分離，且儲值金受100%信託保障，但社群上已有大量網友呼籲「快用完錢、解除銀行帳戶與信用卡綁定」自保。

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