遭樋口夫婦提告！女房東反告傷害　轟「太野蠻了」：牙被打到碎裂

▲樋口飯糰邵姓女房東提告了。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」爆出租約爭議及砸店風波，引發外界關注！而事件曝光後，店家與房東各說各話，雙方16日又再度發生衝突，樋口飯糰老闆夫婦指控，女房東踹破其房門、大聲咆哮，18日前往地檢署提告。稍早女房東也現身反告了，她指控樋口夫婦害她牙齒碎裂，需要花10萬元植牙。

回顧整起事發經過，邵姓女房東4月18日因認為飯糰店租金低於行情，希望調漲租金未果，當街怒砸盆栽、踢桌椅，與樋口夫婦發生口角，經協調過後，樋口夫婦提出提前解約、以押金抵租金的條件，但遭拒絕，店家決定7月底搬離現址，不料，消息才傳出沒多久後，16日晚間雙方再為了押金抵租金問題再度爆發衝突。

樋口夫婦指出，16日深夜邵姓女房東突然衝上樓一直敲門，愈敲愈大聲，最後更出腳將門踹破，闖入房間內將物品摔得滿地都是，邵女不斷咆哮，甚至還在他們要下樓梯時出手推人。樋口夫婦於18日下午在律師的陪同下親赴高雄地檢署，向邵姓女房東正式提告傷害、毀損、侵入住居、恐嚇等罪名。

對此，邵姓女房東也不甘示弱，19日前往高雄地檢署提告，她指控樋口將她的牙齒打到碎裂，明早要進行拔牙，並花費10萬元植牙，也因樋口的暴力行為，讓她身體產生傷害，直至事件發生4天後，下巴瘀青仍未消，「實在沒辦法跟這樣野蠻的人相處一處」，因此除了傷害告訴外，她還要提出強制執行，「太野蠻了」。