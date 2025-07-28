牡羊想旅行、雙子戀愛契機藏在對話裡！12星座本週7/28-8/3星座運勢＋幸運內著一次看

▲12星座專屬命運解析＋幸運小褲褲指南，陪你找回生活節奏。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週到來，這週十二星座的運勢如何？又有哪些應該要注意的部分呢？一起來看看日本網站《TRILL》占星師mimiel的療癒星語，從生活節奏、戀愛氣流到美容與金錢運，一次讀懂一週能量流向，還有專屬的幸運內褲推薦，幫助大家用可愛又有力量的方式開啟新的一週，想知道就趕快往下閱讀吧！

牡羊座

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週一進入小認真模式，適合整理生活瑣事或重新檢視日常作息。29日左右特別適合溝通、寫作與表達。週末開始，你可能會突然想來場說走就走的旅行，或是燃起學習新知的慾望，記得打開心中的雷達接收靈感！

戀愛人際運：聊天過程中，可能會不經意地聽到讓你心動的小話語，保持自然自在，比起矯情更容易拉近人際距離。

工作金錢運：購物慾有點強，可能會遇到超讚的挖寶好物！但也要小心「特價」或「限量」的誘惑，買之前問問自己：「我真的需要它嗎？」

美容健康運：如果平常對飲食和睡眠有點敷衍，現在是重新調整的好時機。也可以用香氛或花草茶幫自己打造放鬆時光，身心都更有元氣。

幸運小褲褲：黃色小花圖案款，像陽光一樣閃亮，為你注入滿滿元氣！

金牛座

本週前半段會有種「懶懶不想動」的感覺，沒關係，放慢腳步反而剛剛好。29日後靈感湧現，特別適合進行創作或實現興趣。週末則推薦待在家好好放鬆，或與親密好友享受療癒時光。

戀愛人際運：比起主動出擊，耐心聆聽對方的心聲更容易打動人心。溫柔互動、善解人意會成為你的人際加分項。

工作金錢運：本週容易因情緒而購物，像是「有這個就安心」的東西OK，但如果有點勉強就先停一停。選擇實用且能長久使用的物品最聰明！

美容健康運：放慢節奏、做做溫和伸展，或泡個舒服的熱水澡都超適合你。如果想添購新保養品，記得選天然溫和系更對味。

幸運小褲褲：米色純棉款，溫柔包覆你身心，給你療癒系的安全感。

雙子座

雖然一開始略顯忙碌，但腦袋超清楚，效率很好！29日是你社交運、情報運大開的時候，適合深入研究或聊天。週末別忘了找個讓自己安心的小角落，維持情緒穩定是重點。

戀愛人際運：能夠與你「語速契合」的人，可能拉近彼此距離。戀愛的契機或許就藏在某段「我懂你」的對話中。

工作金錢運：金星即將離開你的星座，正是整理購物清單、理財計劃的好時機。問問自己：「我真的還需要這個嗎？」

美容健康運：開始防範夏日疲勞吧！少喝冰飲，多喝常溫茶或熱湯，讓你從內而外暖起來，元氣也更穩定。

幸運小褲褲：薄荷綠款，清爽又可靠，完美平衡正是你此刻的需求！

巨蟹座

心裡彷彿點亮一盞溫暖的燈，這週你特別容易感受到人情味，並重新認清「什麼才是最重要的」。週末會是找回自我節奏的好時機，不用勉強自己，做自己就很好。

戀愛人際運：與能自然相處的人在一起，是你最好的療癒。別擔心表現不夠，真誠的你已經很迷人。

工作金錢運：這週你比較傾向守住荷包，留點預備金以應對突發開銷也不錯。安心感也是來自穩定財務唷。

美容健康運：給自己多一點睡眠和深呼吸的時間。柔軟的棉被、舒適的睡衣都能讓你更放鬆。

幸運小褲褲：帶點灰粉色的絲質款，像是貼心的擁抱，讓你安穩入眠。

獅子座

你的能量正慢慢回到正軌。那些原本讓你煩躁的事，也能輕鬆地說聲「算了吧」。這週請多做讓自己開心的事，別太逼自己，讓生活保持一點輕鬆感，就是最棒的節奏。

戀愛人際運：與其悶著不說，不如坦率聊聊，反而能拉近彼此的距離。戀愛中適度的坦白，能打動對方的心。

工作金錢運：有機會獎勵自己！想買的東西可能會出現在合理價格區間。不過別衝動購物，記得問問未來的自己：「你也會喜歡它嗎？」

美容健康運：可能有點疲憊感，這時候不如劃好範圍，「做到這裡就好」也沒關係。多注意肩頸保暖會更舒適。

幸運小褲褲：金色亮片款，為你的光芒偷偷加點星光閃耀！

處女座

本週一開場就有動力滿滿的感覺，處女座的你可以在自己的步調中把事情一一搞定。雖然會對細節特別敏感，但記得「70分就過關」的精神，別給自己太多壓力。

戀愛人際運：當個溫柔的傾聽者，就能讓對方敞開心房。戀愛中，簡單的牽手或溫柔觸碰會是一大加分。

工作金錢運：想提升財運？從「整理」開始吧！清出不必要的訂閱、收據或開銷，會讓錢流向真正重要的地方。

美容健康運：調整飲食步調是關鍵，選擇輕盈健康的餐點，對氣色與心情都有幫助。保養方式以簡單清爽為佳。

幸運小褲褲：淡紫色棉感款，輕柔地包覆你細膩而溫柔的心。

天秤座

你會進入一個觀察期，能更清楚看懂他人的情緒變化。不過因此稍感疲憊也很正常，適時給自己安靜的空間，重新整理內心節奏吧。

戀愛人際運：保持剛剛好的距離，是你這週的魅力來源。戀愛上，傾聽與尊重會比主導更有效。

工作金錢運：這週「共享」會帶來好運！不論是共用資源或小禮分享，與人建立連結，會帶來預想不到的回報。

美容健康運：不用追求完美的外貌，自然舒服才是重點。選擇親膚柔軟的材質、裸妝或素顏日，反而讓你散發自信。

幸運小褲褲：灰米色無痕款，低調卻勾勒你最柔韌動人的氣質。

天蠍座

這週你會突然冒出「想嘗試點新東西」的衝動，無論是走不同的路，或造訪沒去過的店，都可能替你打開全新視野。

戀愛人際運：只要願意主動一點，事情會出奇地順利。對喜歡的人說句「嗨」也可能展開新的故事。

工作金錢運：財務起伏變多，但正是「投資」自己的好時機。不管是未來計畫或幫助他人，都能帶來回報。

美容健康運：傾聽身體聲音是首要。別強打精神，適當靜下來用深呼吸和伸展調整內在節奏。

幸運小褲褲：深紅蕾絲款，大膽中保留神祕，是你熱情與優雅兼具的寫照。

射手座

週中過後你會感到能量直線上升，開啟你的射手冒險模式！雖然一開始有點躊躇，但很快就能回復「我什麼都能試試看」的狀態。

戀愛人際運：小誤會靠你的幽默化解。對感興趣的人不妨主動一點，「你聽我說！」可能就是告白的契機。

工作金錢運：財務心態變得開放。適度請客或花錢換體驗都值得，只要判斷得宜，小花費也能換來大快樂！

美容健康運：不如動一動！流汗會讓你更有精神。散步、舞蹈、快閃健身都能提振氣色。

幸運小褲褲：星星圖案的深藍款，點燃你內心那顆自由冒險的心！

摩羯座

這週你會慢慢找到節奏，把生活重新排好優先順序，腦袋清楚、情緒平穩，是完成待辦的絕佳時機。週末可以讓自己稍微依賴一下別人也無妨。

戀愛人際運：別太拘謹，用一句「謝謝」或「很高興」就能融化人心。戀愛中，誠意與溫柔才是致勝關鍵。

工作金錢運：你在花錢上有絕妙直覺，該省就省、該買就買，選擇耐用實用的東西會是明智之舉。

美容健康運：重新檢視你的生活習慣吧！規律作息、吃得飽但清爽，讓你心穩氣也順。

幸運小褲褲：深灰色彈力款，穩重又不失風格，讓你走路都有信心。

水瓶座

你心中會浮現一股「想改變點什麼」的渴望，不需一次翻新人生，先從日常小地方動起，靈感就會慢慢湧現！

戀愛人際運：聊天變得有趣起來，天馬行空的點子反而會讓對方眼睛一亮。戀愛中「自然」是最迷人的關鍵。

工作金錢運：購物雷達大開！容易被美感吸引，但記得分清「靈感觸動」和「一時衝動」。挑選能反映你風格的東西準沒錯。

美容健康運：感官變敏銳，音樂、香氣都會左右你的情緒。適度營造舒適感，能讓你更自在。

幸運小褲褲：幾何圖騰款，個性派代表，陪你釋放自由靈魂！

雙魚座

這週你的情緒比較波動，但那是因為你的感性被放大了。容易被小事打動，也可能一秒落淚。這就是你可愛動人的地方，不必強顏歡笑，做自己就好。

戀愛人際運：太在意他人情緒會讓你疲憊。愛與關心都該有界線，多說「我想怎麼做」更能減壓。

工作金錢運：錢包鬆鬆的你，很容易被可愛東西吸引。設定「只看不買日」會對你有幫助！

美容健康運：情緒與身體互相牽引。當心累的時候，睡眠和音樂是你最佳良藥。

幸運小褲褲：碎花柔和款，靜靜陪伴你情緒起伏的療癒系好朋友。