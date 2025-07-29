4童鎖車上「51°C悶烤1小時」　親爹竟在逛情趣用品店

▲拉戈把4名孩童鎖在車上1小時，車內溫度飆到51°C。（圖／翻攝鳳凰城警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州發生一起離譜事件，4名年幼孩童被鎖在未發動的密閉汽車上，隨著豔陽曝曬，車內溫度飆到51.6°C（125℉），熱得就像烤箱一樣，而他們的親生父親竟然忙著逛情趣用品店。

紐約郵報報導，鳳凰城（Phoenix）警方接獲多位民眾報案後，火速趕抵現場，發現4名孩童被鎖在車上，立刻破窗救人。這些孩子年僅2至7歲，全都出現中暑症狀，例如皮膚變色、大量出汗，體溫均接近38°C。

案發當天室外氣溫高達40°C，在烈日曝曬下，未發動的密閉汽車內部更是直飆51°C。幸好，孩子被救出來後，立即獲得飲用水，並且安置在有空調的警車上，隨後緊急送醫，並且皆無大礙。

警方循線找到38歲父親拉戈（Ascencio Largo），他當時已在一間情趣用品店內閒晃將近1小時。事實上，警方先前已經多次進入店內找人，但他都沒有出面回應，在終於決定承認身份後，還一度否認那輛車是自己的，呼吸帶有酒精味。最終，拉戈依據4項虐童罪與4項危險罪被起訴。

根據美國國家安全委員會（NSC）統計，該國每年平均有37名15歲以下兒童，因被留在高溫汽車內而中暑死亡，2018年和2019年更創下53死的紀錄。