小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆升任新竹縣警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆在警政署29日高階警察人令中升任新竹縣警察局長，也創下現今台灣警界年紀最輕的縣市警局長紀錄，林也是首位專責科技犯罪偵查背景的警官接任3線2星縣市局長。這象徵專長網路科技犯罪的警察能獲得高層肯定，林建隆的晉升、象徵警察科技犯罪偵查專業人才重要程度的提升，也替全台科偵領域的警職人員開啟一扇窗。

49歲的林建隆現職刑事局科技犯罪中心主任，警察大學資訊管理系64期畢業，台灣大學資訊工程研究所博士候選人，曾任刑事局刑事資訊科巡官、偵九大隊偵查員，科技研發科股長、警政署資訊室技正、科長、刑事局資訊科科長、偵九大隊大隊長。從警資歷一路走來都在研究電腦網路科技犯罪，是台灣警界少見白帽駭客等級的資訊專才。

自1999年起從事警察資訊及科技偵查相關工作25年，專注於網路犯罪偵查、數位鑑識及資安事件調查鑑識工作。偵辦駭客及金融犯罪案件：人力銀行遭入侵竊取求職資料案、大考中心等網站遭入侵竊取個資案、國內多家網路銀行盜轉帳案、銀行遭設置釣魚網站竊取帳號密碼案，並具有豐富調查駭客集團實戰經驗。

林建隆曾參與包含八里雙屍命案、高鐵炸彈案、館長槍擊案數位鑑識工作。2021年在刑事局科技犯罪防制中心主任任內，帶領刑事局科偵中隊團隊，獲得全球第一個通過ISO/IEC 17025 「Windows程式行為分析」認證，在資安鑑識領域建立重要的里程碑。

2022年任職警政署資訊室主任期間，推數位警政，擘劃智慧策略，展開一系列警政智慧化推動計畫，涵蓋資安、行動化、AI、韌性以及訓練5大面向，加速推動警政工作的數位化和智慧化。

2024年7月林主辦破獲有台版N號房的「創意私房」網站，緝獲上中下游兒少性犯罪產業鏈，逮捕116名犯嫌。並與業界幣流分析師規劃及推動虛擬貨幣凍結專案，總計凍結折合新台幣102億元之虛擬貨幣。

2025年推動詐欺被害案件追贓返還工作，1～7月已返還被害人334名，總計新台幣1億2308萬元。林建隆本次派任新竹縣警局長，林表示新竹是科技都市，他希望發揮他的專才，把科技犯罪偵查實務經驗和技術在地方培訓普及「詐團、假訊息、地下博弈，匯兌洗錢犯罪幾乎都與網路科技有關」厚植地方警力科偵能力，是他一路走來的期許和願景。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕