新加坡點名網攻事件駭客團體 　中國否認涉入

▲新加坡近年網攻事件增加可能遇中國有關，對此中國「堅決反對任何針無端抹黑」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

新加坡內政部長尚穆根指出，近年網路攻擊事件增加，其中一個組織為代號UNC3886的駭客團體，強調將持續加強網路防禦。有資安公司認為該組織與中國有關聯，對此中國否認涉入。

聯合早報等媒體報導，新加坡網路安全局慶祝成立10週年，國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）為晚宴致詞時，談及新加坡當前面臨的網路安全威脅。

尚穆根表示，新加坡在2021年至2024年間遭遇的嚴重網路攻擊事件增加了逾4倍，政府早前發現有國際駭客組織試圖滲透部分關鍵基礎設施；過去一個發動此類網攻的組織，是代號UNC3886的駭客團體，「這個組織的意圖十分明確，他們鎖定的是高價值、具戰略意義的目標，包括提供必要服務的重要基礎設施」。新加坡政府將持續加強網路防禦措施，重點放在預防和遏阻威脅。

聯合早報指出，尚穆根今天出席社區活動後接受媒體訪問，針對公開特定駭客組織一事時表示，當局評估後認為有必要讓新加坡民眾了解正在面臨的網路安全威脅，「我們揭露的事故數量，遠遠少於實際攻擊次數，基於國家安全或公眾利益的理由，我們不會透露所有事故。」

Google旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司將UNC3886描述為與中國有關聯的間諜組織，該組織曾對美國和亞洲的國防、科技及電信機構發動攻擊。

依據聯合早報，中國央視網引述中國駐新加坡大使館發言人說，星媒報導新加坡受到某網路組織攻擊時，引用某國網路安全公司的訊息，指其中提到的UNC3886組織與中國有關，中方「堅決反對任何針對中國的無端抹黑」。