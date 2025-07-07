校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

▲大陸國安單位稱有境外反華駭客組織入侵校園廣播，已經成功攔截。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家安全局在日常網路監測中發現，境外一不明IP偽裝成普通用戶，登錄轄區內一所中學的校園網路廣播系統，「篡改」播報內容。國安部門迅速啟動應對機制，成功阻止攻擊，未造成實質性危害。

「系統警告！境外某不明IP正偽裝成普通用戶登錄我轄區某中學的網絡廣播系統，企圖入侵攻擊並篡改播報內容。」刑警小李緊盯螢幕前不斷變動的數據。

「立即鎖定，阻斷鏈路！」資深刑警老張指著螢幕，大陸某市國家安全局的辦公室，一場網路安全保衛戰正在打響。

《澎湃新聞》報導稱，經調查，該IP使用境外跳板伺服器，透過大量數據掩護自身行蹤，攻擊手法與此前發現的某境外反華敵對組織如出一轍。

分析發現，該組織長期運用網路對大陸境內多個校園網絡廣播開展大面積、高頻次、不間斷的網路攻擊，企圖破解校園網頁及內設廣播系統的口令密碼，遠程操控校園廣播、傳播有害言論。

據悉，遭攻擊學校的網路廣播系統設置於公開網頁，因為發現登入密碼過於簡單，成為對方突破防線的主要漏洞。國安機關已指導該校立即整改，強化密碼安全、關閉高風險端口，並落實加密認證等防護措施，有效封堵潛在風險。

安全專家指出，校園廣播系統一旦遭境外敵對勢力操控，可能成為不實信息的傳播渠道，不僅危害青少年身心健康，更對整體社會穩定構成威脅。網路安全事關國家整體安全，須從技術與管理雙層面同步提升，並加強全社會對反滲透、反間諜的防範意識。