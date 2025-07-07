　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

▲▼「黑暗面」駭客團體。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲大陸國安單位稱有境外反華駭客組織入侵校園廣播，已經成功攔截。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家安全局在日常網路監測中發現，境外一不明IP偽裝成普通用戶，登錄轄區內一所中學的校園網路廣播系統，「篡改」播報內容。國安部門迅速啟動應對機制，成功阻止攻擊，未造成實質性危害。

「系統警告！境外某不明IP正偽裝成普通用戶登錄我轄區某中學的網絡廣播系統，企圖入侵攻擊並篡改播報內容。」刑警小李緊盯螢幕前不斷變動的數據。

「立即鎖定，阻斷鏈路！」資深刑警老張指著螢幕，大陸某市國家安全局的辦公室，一場網路安全保衛戰正在打響。

《澎湃新聞》報導稱，經調查，該IP使用境外跳板伺服器，透過大量數據掩護自身行蹤，攻擊手法與此前發現的某境外反華敵對組織如出一轍。

分析發現，該組織長期運用網路對大陸境內多個校園網絡廣播開展大面積、高頻次、不間斷的網路攻擊，企圖破解校園網頁及內設廣播系統的口令密碼，遠程操控校園廣播、傳播有害言論。

據悉，遭攻擊學校的網路廣播系統設置於公開網頁，因為發現登入密碼過於簡單，成為對方突破防線的主要漏洞。國安機關已指導該校立即整改，強化密碼安全、關閉高風險端口，並落實加密認證等防護措施，有效封堵潛在風險。

安全專家指出，校園廣播系統一旦遭境外敵對勢力操控，可能成為不實信息的傳播渠道，不僅危害青少年身心健康，更對整體社會穩定構成威脅。網路安全事關國家整體安全，須從技術與管理雙層面同步提升，並加強全社會對反滲透、反間諜的防範意識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲釀2死334傷！　1人因停電呼吸器停止運轉亡
12根粗壯檜木柱扛不住！　南鯤鯓代天府慘況曝
快訊／15縣市豪大雨特報！　丹娜絲雨彈續炸
1個月生4颱風！季風環流圈成形　恐有更多接著來
雨彈強灌！污水廠大爆管　髒水狂淹50戶畫面曝
小嫻哭2天！好友水下工程「意外離世」　淚籲安全措施
蔣萬安昨沒放颱風假被罵翻　今網友讚「蔣神、神預測」
快訊／川普：美東時間7日中午　開始發送全球關稅信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「解剖300人!溫熱還噴血」　日731部隊成員口述罪證「首次曝光」

校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

香港5個月1.2萬人被拒入境　官員：回流港人基本不攔查

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

南非爆多起中國女性遭綁案　陸大使館：避免獨自外出

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

「解剖300人!溫熱還噴血」　日731部隊成員口述罪證「首次曝光」

校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

香港5個月1.2萬人被拒入境　官員：回流港人基本不攔查

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

南非爆多起中國女性遭綁案　陸大使館：避免獨自外出

「解剖300人!溫熱還噴血」　日731部隊成員口述罪證「首次曝光」

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

房市4大亂象引民怨　估價師批：金融政策「溯及既往」最荒謬

台南14級狂風吹成「開放式」超商！店員忙整理　鄰居傻眼：沒這樣過

邱毅：台灣關稅預期比越南20%差　賴清德第五講取消與「AIT有關」

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

《逆愛》田栩寧爆秘婚生子「公開鞠躬道歉」！　私生飯貼臉逼問畫面曝

小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

道奇3主力受傷！　明天可能有人進傷兵名單　葛拉斯諾預計本周復出

小笠原慎之介大聯盟初登板首局丟4分　主帥盼持續給予機會

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

大陸熱門新聞

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

香港5個月1.2萬人被拒入境

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

小米衛生紙盒700元　雷軍：95℃也不會變形

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男上月被處死

面試考550題MBTI　陸公司：E人肯定不要

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停」

陸大使館：南非爆多起中國女性遭綁案

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求協商

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

校園廣播突然入侵「駭」言論

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

更多熱門

相關新聞

即／高雄離奇命案！男海邊游泳　突遭惡犬攻擊溺水亡

即／高雄離奇命案！男海邊游泳　突遭惡犬攻擊溺水亡

岡山分局於今（3）日下午16時許接獲民眾報案，表示在永安區石斑路鑽石沙灘公園附近發現有長者於海中游泳時遭犬隻攻擊，疑似溺水，雖然被救起，不過送醫之後，仍然不治。

海中鯊魚突然「空中飛撲」　衝浪男慘被撞頭

海中鯊魚突然「空中飛撲」　衝浪男慘被撞頭

獨／台中摩鐵討債！欠錢男被打到深度昏迷

獨／台中摩鐵討債！欠錢男被打到深度昏迷

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

台裔女議員辦公室遭攻擊　加拿大政界譴責

台裔女議員辦公室遭攻擊　加拿大政界譴責

關鍵字：

入侵國安部門網路安全攻擊中學

讀者迴響

熱門新聞

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面