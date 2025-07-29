賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

日前傳出總統賴清德原計畫8月過境美國、出訪巴拉圭等邦交國，但總統府表示，由於近日考量南部風災、對美關稅及區域情勢的因素，總統暫無出訪安排；不過外媒指出，為了避免美中貿易談判破裂，所以不同意賴清德過境。國民黨立委羅智強以過去已任總統過境美國本土案例說明，並提到，「沒踏上美國中樞本土是非常嚴重的外交警訊」。

羅智強提到，以過去幾個案例來看，新任總統在當選後，去過境美國本土，拓展台美邦誼，這是每屆總統最重要的外交任務，也是必須要做的外交工作。前總統陳水扁2000年5月上任，三個月過的8月出訪多明尼加等國，過境美國本土洛杉磯；前總統馬英九2008年5月上任，3個月後的8月出訪巴拉圭等國，去、回程過境洛杉磯舊金山，前總統蔡英文2016年5月上任，6月底出訪巴拿馬，去回程過境邁阿密、洛杉磯。

羅智強指出，賴清德去年5月上任，一直到11月去馬紹爾群島等國，但是去回僅過境夏威夷、關島，沒踏上美國本土，是台美外交非常嚴重的警訊，過去從來沒有這種事情。

「沒踏上美國中樞本土是非常嚴重的外交警訊」，羅智強提到，賴清德這次訪美傳出取消，應該想想歷屆政府辛苦經營的台美關係，背後到底出現什麼變化，賴清德及國安團隊必須嚴肅的說清楚講明白。



