南韓人口連續2年增長！外國人破200萬創新高　中國移民最多

▲南韓人口數連續2年正成長，主要歸因為外籍人口的移入。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓統計廳今（29）日公布最新人口住宅普查結果，截至去年11月，南韓總人口達到5180萬6000人，年增3萬1000人，連續第二年呈現正成長。然而，在本國人口持續減少的同時，外國人口首度突破200萬人，占總人口比例達3.9%，成為支撐人口成長的主因之一。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓統計廳29日發布「2024年人口住宅總調查」，數據顯示，南韓總人口在2021年與2022年連續2年減少後，2023年轉為正成長，並於2024年持續上升。其中，本國人口較前一年減少7萬7000人（減幅0.2%），降至4976萬3000人，占總人口96.1%，顯示出南韓社會少子化與高齡化趨勢仍未逆轉。

相較之下，外國人口呈現穩定增加趨勢，首度突破200萬人大關，來到204萬3000人，年增10萬8000人，年增率達5.6%，占總人口3.9%。這一數字不僅創下統計以來新高，也顯示南韓外籍移入人口持續擴大，且自2020年新冠疫情後止跌回升，連續3年呈現正成長。

從國籍分布來看，外籍人口以中國籍朝鮮族（韓裔中國人）最多，達53萬8000人；其次為越南28萬5000人、中國籍非韓裔人士22萬3000人、泰國17萬8000人。這三大來源國人口合計占全體外國人口的59.9%，主導整體外籍人口結構。

其中，來自越南的外籍人士增幅最大，年增3萬8000人，年增率15.3%；緬甸與尼泊爾人口也分別增加1萬2000人與1萬人，增幅達31.3%與17%。

在居住地分布上，高達57.6%的外籍人口集中於首都圈（首爾、仁川與京畿道），人數達117萬6000人；其次為忠清南道13萬9000人（6.8%）與慶尚南道12萬9000人（6.3%），顯示外籍人口集中度高、地區分布不均的現象。

另外，1人家庭持續成長，截至2023年，全國單人戶已達804萬戶，占所有家庭的36.1%，創下歷年新高。不過增幅為2.8%，較2022年的4.4%明顯放緩。自2020年單人戶增幅高達8.1%後，成長趨勢逐年趨緩，顯示社會結構穩步轉型。

同時，南韓的多元文化家庭也持續增加，2023年達到43萬9000戶，年增2萬4000戶。其中以歸化家庭為主，占比42.6%，其次為婚姻移民家庭（35.2%）、多元文化子女家庭（11.3%）與其他類型家庭（10.9%）。多元文化家庭主要集中於京畿道（31.1%）與首爾市（17.8%），而世宗市占比最低，僅0.5%。

南韓政府目前正面對本國人口萎縮、高齡少子化加劇等結構性問題，而外籍人口與多元文化家庭的成長，則可能成為緩解勞動力短缺與社會活力下滑的潛在助力。